北部某知名大學的明星球員遭網友爆料，為了在校內籃球聯盟中，獲得高人氣投票，竟在貼文內，新增多條外流他人私密性愛影片的連結，引起網友們撻伐，事後男大生回應：「知道自己做錯的，已刪除貼文及留言，願接受學校性平會的懲處」，校內聯盟也表示：「已將男同學的取消資格並革除成員一職，杜絕任何傷害他人的行為發生」，但男大生的舉動仍引起眾多網友不滿。

1名男網友在《Dcard》發文爆料，自己是球愛好著，在台北某知名大學的籃球聯盟粉專中，看到一名人氣很高的球員，為增加自己的人氣，在外流影像交流社團，惡意散布他人的私密影像，且見讚數越來越多，該球員還新增其他外流連結，令原PO憤努表示，為了自己的流量和票數，竟無視這些被外流私密影像的被害人，都多少案例了，外流者的行徑依然如故。

原PO提到，私密照被公開、性愛影片被外傳，除了韓國N號房，台灣也屢見不鮮，數位性暴力是個憑藉網路而壯大的惡，在網路平台上蔓延，且從男大生的貼文中「第二彈」可以看出，這已經不是他第一次外流他人的影片。

過沒多久，籃球聯盟粉專貼文中的照片下方的留言和截圖全遭刪除，不知道是留言者本人或是他人為之，原PO表示，「本人已委託數位女力聯盟及委託友人送交包含學生會、校安中心等相關單位處理」。

事後該男大生也回應篇Dcard貼文，「我是本人，事發後也有去查詢所謂的數位性霸凌，了解到自己做了嚴重的錯事 ，也馬上把文章刪除 ，並且下禮拜會到學校跟教官溝通 ，文章下的留言不是我刪的，我也會退出投票，對於為了投票貼上別人文章上的連結 我深感抱歉，也知道造成大家的陰影和困擾，對於學生會和學校性平會，我都會配合流程，我做錯事了，也深知自己的愚蠢，懇請大家的原諒」。

但網友們似乎不領情，紛紛在貼底下留言譴責：「被害人知道自己被外流不知道作何感想」、「會不會太誇張了，把別人的痛苦視為無物 旁觀他人痛苦 甚至藉此謀取自己利益 根本沒有把對方當人看」、「男同學關臉書了，看起來是不打算公開道歉」、「這種事情很嚴重欸」。

事件爆發後，學校的籃球聯盟也發文聲，「因為該男同學個人行為在網路上造成風波，與該聯盟無關，男同學因違反多條性別平等相關法則，造成籃球聯盟名譽受損，已取消該同學的投票資格，並革除聯盟工作人員一職。呼籲大家杜絕任何違反普世價值，及傷害他人的行為發生」。