古馳傾色雲霧唇釉形象照。（古馳提供）

精品美妝Gucci Beauty推出全新傾色雲霧唇釉，這是一款改革性的唇膏產品，塗抹乾燥後可打造完美的霧面質地，是Gucci（古馳）產品中的首創。

這款創新的防沾染霧面唇釉呈現出由日落晚霞的美景所激發出的一系列豐富色調，這些美如幻境的色彩也將運用在背景看板和宣傳廣告當中。

古馳傾色雲霧唇釉的使用秘訣，若打造經典的紅唇妝容，可以先將唇膏輕薄塗抹在整個唇部，停滯幾秒鐘待唇膏乾燥後，再於唇部中央塗上濃厚的唇彩，就可以打造出柔嫩的咬唇妝效，不用揉捻唇部，只要將上下唇抿在一起幾秒後，便可將唇彩融合在一起。此外，只要以中指指腹沾取唇釉輕拍於兩頰上，就可以將唇彩完美融合於臉頰肌膚，呈現出柔嫩自然的好氣色。

提到深邃電眼妝容，全新的古馳行雲流水眼線液筆絕對是打造令人驚艷迷濛雙眼的最佳描繪工具。

採用極細精準的筆尖，極度顯色的眼線墨水配方，讓長效防水的絲緞質感能維持18小時。

長效防水的古馳行雲流水眼線液筆能輕鬆上手且速乾，柔韌的極細筆尖能確保使用上的精準程度，飽滿的黑色能打造濃密的絲緞質感，可以搭配眼影打造完整妝容，或是單獨描繪各式各樣的雙眼輪廓，也就是說，只要動動手就可隨心所欲打造完美個人特色。

古馳行雲流水眼線液筆的使用秘訣，最經典的速成畫法，就是根據下眼線的弧度，從眼尾延伸出一條直線，在結尾的地方往回畫到上眼皮的尾端部分，描繪出一個三角形區域，並塗滿這個範圍，然後雙眼往下看，再沿著睫毛的地方慢慢畫出一條平滑的線。

古馳行雲流水眼線液筆這次只有推出一種深色調「深夜黑」，搭配淡粉色的管狀包裝和金色字樣，是專為彩妝師和美妝愛好者打造的優雅工具。