夏米雅昨出席保養品代言。（固力狗娛樂提供）

瑜伽女神夏米雅1日出席保養品代言活動，記者會上她不吝露出腹肌修長大腿展現好身材，相當吸睛。昨活動正逢她線上瑜伽課程正式上線，她透露雖探訪台灣各處秘境、拍攝課程，卻沒有遇到任何豔遇，反倒吸引不少野生動物觀看，「我在陽明山遇到猴子，滿大的猴子，很害怕，牠看一看走了之後竟然帶全家大小猴子一起來圍觀，另外一次是在宜蘭遇到小鳥和烏龜，被攝影師說我根本就是『真人版白雪公主』」。

夏米雅籌畫近一年的「四核心瑜珈」線上課程近日上線，她希望大家因疫情而甚少出遊，在練習瑜伽的同時也可以感受四處旅行的自在，健身並欣賞台灣的美景。此外，單身的夏米雅也大方開出擇偶條件：「要聊得來，不要排斥運動，希望對方不要有負能量。」

提及大S之前因20年沒換手機號碼，緣牽現任老公的具俊曄，夏米雅直言：「因為疫情不知道明天會發生什麼事，遇到對的人不排斥閃婚。」但她雖手機號碼10年沒換，也不會吃回頭草。至於會否考慮凍卵？她坦言確實想過：「接下來沒那麼忙要去（凍卵），36歲以內比較好，但還是喜歡自然跟喜歡的人有小孩比較好，凍卵是備案。」