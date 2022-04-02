Hermès Eau des Merveilles 橘彩星光香髮噴霧 】 50ml，2300元。（愛馬仕提供）

精品美妝推出針對頭髮的香氛噴霧，以新的儀式感，將細緻的噴霧直接噴在頭髮、髮梳上，或直接噴在帽子裡，為自己創造 一個新的梳妝儀式。

愛馬仕絲意香髮噴霧，在使用上可以均勻噴灑在頭髮四周，為晨間使用香水的儀式賦予畫龍點睛的效果。

透過使用秀髮專用品的特定舉動，以另一種形式再度釋放愛馬仕絲意的芳香， 讓自己擁有一瓶盛裝在霧面粉紅瓶身內的香髮噴霧，隨著我們的一舉一動散發迷人的花香、辛香和東方香調，鮮明的嗆辣薑味和細緻的晚香玉芬芳。 內含93％ 天然成分的香髮噴霧的樂趣，質地輕盈、空靈的噴霧富含特定的活性 成分，能保護髮質和髮絲的柔軟度。 愛馬仕絲意香髮噴霧意味著做一個比過去更加洋溢愛馬仕絲意芬芳的Twilly 女孩，連髮梢也飄香。

橘彩星光香髮噴霧，透過使用秀髮專用品的特定手法，以另一種形式再度釋放橘彩星光的芳香，盛裝在小巧的磨砂玻璃「放大鏡」瓶身內的香髮噴霧，散發出兼具木質和琥珀芬芳的奇幻香調。內含 94 ％ 天然成分的香髮噴霧的樂趣。