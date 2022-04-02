洛杉磯道奇2日與芝加哥白襪完成交易，買來了救援投手金柏若（Craig Kimbrel），同時送出外野手普拉克（AJ Pollock）。金柏若今年還有最後一季1600萬美元球團選項（新台幣4.6億元），普拉克也正逢最後一季1300萬美元。道奇預計使用金柏若作為新球季的終結者。

道奇原先的終結者簡森（Kenley Jansen）季外以1年1600萬美元加盟勇士，他的價碼和現在金柏若是一樣的，但是道奇不願意留下簡森。自從2004年道奇在選秀挑中簡森以來，他就一直效力道奇，至今已有18年。簡森在例行賽很厲害，兩度獲得國聯「霍夫曼獎（牛棚投手獎）」，但他2018年世界大賽對紅襪、2020年世界大賽對光芒都有砸鍋紀錄。

33歲的金柏若是享譽兩個聯盟的救援王，拿過國聯霍夫曼獎、美聯李維拉獎，他在2018年季後賽投得跌跌撞撞（效力紅襪），包括世界大賽第4戰，他第9局登板被打2分。然而金柏若運氣不錯，雖然沒投好但一場也沒砸鍋，紅襪最後仍拿下2018世界大賽冠軍。

金柏若轉隊到小熊之後戰力崩盤，去年找回身手在39場投出0.49自責分率，但被賣到白襪之後又水土不服，24場自責分率爆到5.09。白襪陣中已有救援王韓崔克斯（Liam Hendriks），因此現在用不到金柏若。