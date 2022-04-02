PLG聯盟官方在2日一大早又公布最新新聞稿，強調在1日桃園領航猿與新竹街口攻城獅比賽當中爆發衝突，因為林宜輝出現聯盟成立以來首度襲擊對方下體的犯規行為，嚴重危害聯盟與球團形象，所以除了原本已經開罰的25000元罰款與記點兩點之外，聯盟決定追加林宜輝禁賽2場，整體處分比起領航猿洋將羅賓森的禁賽1場、罰款25000元還重。

聯盟官方新聞稿內容如下，『P. LEAGUE+ 今日（04/02）針對G38新竹街口攻城獅 vs. 桃園領航猿的比賽，第3節出現球員衝突，新竹街口攻城獅的林宜輝因襲擊桃園領航猿的羅賓森的下體而被判二級惡性犯規，除已經開罰的新台幣貳萬伍仟元整、記點2點之外，由於這是聯盟成立以來首度發生襲擊對手下體之犯規行為，嚴重危害聯盟與球團形象，聯盟依賽事章程規定追加林宜輝禁賽2場。最新完整說明如下：

*賽事編號： G38 新竹街口攻城獅（客）vs. 桃園領航猿（主）

*日期：2022/04/01（星期五）

*事件：桃園領航猿 #0 羅賓森（Devin Robinson）遭新竹街口攻城獅 #36 林宜輝襲擊下體。

*說明：經裁判賽後重新檢視官方多視角畫面，第三節還有10’30”的時候，#0羅賓森倒地是因為#36林宜輝襲擊其下體，由於這是聯盟成立以來首度發生襲擊對手下體之犯規行為，嚴重危害聯盟與球團形象，聯盟依賽事章程第四章聯盟球員行為準則第25.2條「球員不得惡意傷害或嚴重危害其他球員、裁判、聯盟相關人員或一般社會大眾之安全。違反上述規定者，得處禁賽最高10場、或科或併科罰款最高新台幣伍拾萬元整。」追加林宜輝禁賽2場，將於G66新竹街口攻城獅 vs. 台北富邦勇士與G70福爾摩沙台新夢想家 vs. 新竹街口攻城獅執行。』