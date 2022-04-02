中國駐美國大使館2日指出，美國《華盛頓郵報》3月24日刊登我駐美代表蕭美琴《烏克蘭對台灣的啟示：我們必須對抗威權主義》一文，藉烏克蘭局勢拋出一系列妄圖改變兩岸同屬一個中國的事實的言論。中國駐美國使館雙邊處負責人朱海權公參就此致函該報編委會回應，台灣問題是「分裂」與「反分裂」的鬥爭。用「民主」和「威權」把兩岸割裂開來，是挑動對抗，為台獨尋找藉口，這才是對台灣人民真正的威脅。

中國駐美國使館信函主要內容刊登在該報4月1日評論版表示，台灣問題與烏克蘭問題有本質區別：烏克蘭是主權國家，烏問題是主權國家間的衝突；台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政。

中駐美使館稱，無論過去、現在還是將來，台灣都是中國領土不可分割的一部分，而不是獨立主權國家。1943年發表的《開羅宣言》明確將台灣歸還給中國。1945年，《波次坦宣言》重申《開羅宣言》之條件必將實施。中華人民共和國成立並成為中國唯一合法政府後，台灣無可爭議地成為新中國的一部分。聯合國2758號決議等進一步明確了台灣的地位。這是任何人都無法否認的。拜登總統3月18日同習近平主席視頻通話時，再次重申美國堅持一個中國政策，不支持台獨。

中駐美使館表示，所謂中國大陸「威脅」台灣根本講不通。兩岸同胞都是中國人，有著血濃於水的親情。目前百萬台胞在大陸安居樂業，家人之間為什麼要相互威脅？大陸作為台灣最大出口市場和最大貿易順差來源地，帶給台灣同胞的只能是實實在在的利益和福祉，怎麼可能是威脅？

中駐美使館強調，台灣問題不是「民主對抗威權」的問題，而是分裂與反分裂的鬥爭。用「民主」和「威權」把兩岸割裂開來，是挑動對抗，為台獨尋找藉口，這才是對台灣人民真正的威脅！台灣的前途在於兩岸關係和平發展並最終實現祖國統一，兩岸中國人應該共同努力謀求國家統一。