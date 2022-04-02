韓劇《Penthouse上流戰爭》裡100層樓高的「Hera Palace」是首爾中最富有的公寓，象徵江南區的財富與權力，最頂層的Penthouse，也是代表著權力的核心。就連台灣明星周杰倫、田馥甄、大S等人都是豪宅頂樓戶。PTT就有網友發問：買大樓頂樓，是不是都是「好野人」？

該名網友分享，年節拜訪朋友家，一進屋內先是看到兩層樓的挑高建築，地板是高級石材打造，設有一個健身房，裡面有桌球桌、跑步機等健身用品，一問之下，發現價格也是整座大樓最頂價，讓他不禁好奇：「最頂樓好像都是 VVIP在住，這真的嗎？」

頂樓漏水問題最嚴重 網友狂喊後悔

網友提問後，底下其他網友認為頂樓是「日曬雨淋，最先壞掉的一層」、「頂樓通常最慘，地震屋頂要補不然會漏水，還要怕夏天小朋友假日在屋頂亂跳、騎腳踏車追逐，還有花園就更可憐」、「夏天熱死，修漏水煩死，我好後悔呀」。不過也有網友覺得，「豪宅肯定是最頂，其他就難說了」、「上廁所就是爽，水可以加壓，防水也能加強」。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看《住頂樓的缺點》近半年來的熱門關鍵字，也可發現包括：樓層、漏水、還有空中花園、電梯等都是網友討論的重點。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

住過回不去 頂樓支持者大推「安靜無價」

有網友就在《買房知識家（Q你的A）》發問：「請問有人買房一開始就選頂樓嗎？」上百則留言則是大推買頂樓，有網友直呼，「花再多錢也買不到寧靜」、「頂樓住過一次，就回不去了。漏水是每個樓層都會有的問題，並非只有頂樓。現在的新大樓，頂樓根本不覺得特別熱。只有安靜無價。」、「只買頂樓不後悔，公寓大樓非頂樓不買，安靜真的無價。」

「非頂樓不住」的人就是看上「安靜」這個優點，加上高樓景觀佳、採光好、少灰塵蚊蟲等，平日也很少住戶會上樓，還能獨享天台空間。因此即便頂樓的價格比其他樓層貴許多，還是有人願意砸重金入手。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月03日至2022年03月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『頂樓』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。