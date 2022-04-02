大S投下與具俊燁再婚的震撼彈，也讓不少人回想起20年前戀愛時的酸甜苦澀，回過頭來看看現在與你攜手偕老的另一伴，婚姻生活是否也開始讓你喘不過氣了呢？

想要脫離枯燥乏味的婚姻枷鎖，又不知道該如何重拾與對方熱戀的感覺嗎？近年日本「卒婚」概念席捲全台，台劇《婚姻結業式》就是在講述「卒婚」後的高中同學彼此奮不顧身追求自己的愛情與理想，試著「從婚姻責任中畢業」，在不離婚的前提下各自生活，短暫的分離也讓雙方重新體驗日常的美好與婚姻的真諦！

你知道夫妻選擇卒婚的理由有哪些嗎？今天就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看看10大選擇「從婚姻中畢業」的熱門原因吧！

No.10 後半輩子有不同人生計畫

許多人出社會後努力拼搏，好不容易與相識相戀的人步入結婚禮堂，卻又因為小孩接連出生背上養兒育女的甜蜜負擔，等到退休後才發現人生有一半的時間都在學校與公司中度過了！雖然夫妻兩人還有感情羈絆，不過雙方都想在後半輩子珍惜時光，各自回到老家走走看看，讓自己的人生重新活過一次～

No.9 想離婚但想給孩子圓滿的家

俗話常說「家是孩子的避風港」，父母都想給孩子一個溫暖圓滿的家，儘管夫妻感情出現裂痕，但是為了讓兒女在成長過程中獲得滿滿的愛，多數爸媽都會選擇隱忍。不過「卒婚」模式的出現，不僅可以在小孩感受親情的情況下以分居的形式生活，對於夫妻而言更是重新審視感情的一種好方式！

No.8 小別勝新歡找回彼此新鮮感

國民老婆「新垣結衣」與星野源在日劇《月薪嬌妻》假戲真做宣布結婚，兩人一開始並沒有直接住在一起，而是維持半年的「分居婚」模式。現今有許多夫妻也是這樣的方式，儘管沒有隨時黏緊緊，但只要有空能見面時，再晚也會聊天講心事、一起從事喜歡的活動，不論是新婚還是老夫老妻，小別勝新婚都能增加對彼此的新鮮感呢！

No.7 保留自己個人的小圈圈

你知道除了交往時期男女朋友要保留個人獨處的時間之外，夫妻其實也很需要有各自的小圈圈嗎？下班回到家後，不只是當彼此的垃圾桶、聽另一伴分享今天發生什麼好笑有趣的事情，更重要的是擁有獨自休息的時間，不要讓婚姻成為隱形的束縛，而是在相互尊重的情況下讓妻子、丈夫成為你最堅強的後盾。

No.6 不用再為孩子提心吊膽

從孩子呱呱墜地、走路學步到唸書求學，所有爸媽都是「天下父母心」，無不希望能望子成龍、望女成鳳，每天超過晚餐時間還沒到家就會開始奪命連環call，深怕兒女在外遇到危險。不過等到孩子們都成年懂事、爸媽可以放心時，就能把心力放在未來對人生的規劃上，不用再為家庭考量而捨棄自己的生活。

No.5 有退休金可以自食其力

隨時代快速轉變，現在許多女性也紛紛投入職場，發揮專業能力交出漂亮成績單，「雙薪家庭」的出現也扭轉了以往「男主外女主內」的傳統觀念，每個人都可以存到各自的退休金，利用這筆錢完成自己想做的願望清單，不用再看丈夫、妻子的臉色，只要你有足夠的行動力，想出發就能馬上出發！

No.4 照顧親人、工作需分隔兩地

有時候會有「身不由己」的情況需要「卒婚」，像是可愛教主楊丞琳與李榮浩結婚不久便碰上疫情大爆發，讓小倆口不得不分隔兩地，儘管300多天的時間僅打過2次視訊，平時都靠語音和訊息維繫感情，但李榮浩在節目《朋友請聽好》就透露，「兩人在一起沒有好沒有壞，我覺得就是適合比較重要。」

No.3 想要追求各自的夢想

「有夢最美」這句話常常被排山倒海的現實給擊倒，等到年紀逐漸增加、體力開始跟不上旁人時，才會驚覺「自己還有好多以前的夢想還沒完成」！不論是想要帶著高中時期的閨蜜來場熱血的環島，還是想要和山友爬遍台灣百岳，夫妻在「卒婚」的前提下，都能各自追求曾經的夢想，甚至為彼此給予加油打氣！

No.2 告別家庭主婦或家庭主夫

網路上曾有妻子抱怨「丈夫很懶得幫忙洗碗」，她於是以公司秘書印文件為例，「如果今天秘書不小心少印幾頁，你會要求對方再去印一次嗎」，丈夫回答「不會，我會自己印」，妻子聽完後火冒三丈直言「那為什麼吃完的碗筷不會順便洗呢？」由此可知不少全職的家庭主婦與家庭主夫都想辭去這份無薪的工作，正式辦理「卒婚」退休呀～

No.1 床頭吵床尾繼續吵

夫妻「兩天一小吵、三天一大吵」其實算是稀鬆平常，不過時間久了雙方也會產生倦怠感，甚至在日常生活中的小摩擦就會馬上引爆戰火，導致兩人居住在同個屋簷下越來越不愉快、「床頭吵床尾也繼續吵」。這個時候若是夫婦選擇「卒婚」相處模式，不僅可以在發生爭執時給予彼此冷靜思考的空間，也能和對方理性溝通，讓伴侶對話成功代替互相埋怨。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月30日至2022年03月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『卒婚』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」