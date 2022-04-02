肝膽腸胃科醫師張振榕分享，一名50多歲的女患者經常忍著不大便，久而久之變成慢性便秘，最後甚至連3天無法放屁，緊急就醫檢查發現是大腸癌第三期。對此，醫師提醒大便裡面有很多毒素，長期忍便恐導致身體反過來吸收這些毒素，久了就會影響身體健康。

肝膽腸胃科醫師張振榕在節目《醫師好辣》上分享，一位50多歲的女患者，因為有潔癖的緣故，而不喜歡在外面上廁所，也因此有了「忍便」的習慣。加上女患者本身從事銀行業，雖然3點半就休息，但通常要待到7至8點才可以回家。

張振榕表示，女患者在公司都忍著不去上大號，而女性長期忍便的結果就是「沒感覺了！」等回到家也不想上廁所了，因此女患者罹患慢性便秘，甚至一周有4至5天都不排便，久而久之，也讓她的大便很硬、很難上，常常會痔瘡發作，導致肛門流血。

張振榕指出，最慘的是，女患者某次來就醫的時候，不但好幾天沒大便了，甚至連續3天無法放屁，整個肚子很脹，也開始出現想要嘔吐的感覺。醫師緊急安排超音波檢查發現，她的腸子裡面不但有很多宿便，還有很多腸液和水，所有東西都被堵住了，讓醫師懷疑恐是急性腸阻塞或大腸癌。

張振榕透露，女患者最終被診斷出大腸癌第三期，且因為腸阻塞的狀況很嚴重，因此只能立刻連繫大腸直腸科的醫師，替患者先做人工肛門，讓大便能順利排出來，藉此緩解嚴重阻塞的症狀。

張振榕示警，大便裡面有很多毒素，還有很多的慢性發炎物質與不好的細菌，常常忍耐不大便，會把毒素吸收回身體，導致身體累計很多發炎反應，慢性發炎反應其實就是造成癌症的因子，因此大家千萬別忽視排便這件事。