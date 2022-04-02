忙到沒時間洗衣服 羅一鈞：請別聚焦在我身上

疫情再次爆發，防疫指揮中心指揮官陳時中日前出席「小英之友會」活動時表示，疾管署副署長羅一鈞日前請假，原因是髒衣服太多得回家洗，引發關注。媒體人「逆風的烏鴉」昨(1日)在臉書說，陳時中的原意，當然是要以羅一鈞為例說明防疫人員(尤其是他自己)的辛苦，不過，這當中卻有幾個大問題，包含曬辛苦的招式，2年就用過，也就是在2020年疫情開始不久，炒作的就是陳時中都睡在辦公室，那陣子也是所謂「順時中」時期。

逆風的烏鴉指出，第一個問題是，陳時中是在參加小英之友會的活動時講這件事，小英之友會的活動肯定和防疫工作是沒關係的，可是陳可以在疫情可能又再起時跑去參加該廠活動，部下卻得工作到深夜11：40還不能走，這是要拿來說什麼？第二個問題，小英之友會是個政治活動，更是有特殊政治立場的政治活動。

逆風的烏鴉認為第三個問題是，「曬辛苦的招式，2年就用過」，2020年疫情開始不久，炒作的就是陳時中都睡在辦公室，那陣子也是所謂「順時中」時期，現在換個人炒，原因無他，「就是陳時中現在社會形象已經不再一面倒的正面，再炒陳時中已經無效，於是拿社會形象相對好的羅一鈞來炒」。

逆風的烏鴉分析，對照陳時中可能馬上要投入選舉，簡單的說，就是陳時中用羅一鈞的事來模糊防疫的重點，順便搭上「國民女婿」便車。此文曝光後，國民黨台北市議員徐巧芯則是現身留言表示，「羅一鈞沒空洗衣服，陳時中指揮官在跑選舉攤，真是對比。還是說跑攤也可以算『類上班』？」