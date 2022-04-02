大陸央視新聞用戶端2日報導，大陸國家醫保局有關司負責人近日就社會普遍關心的新冠病毒疫苗價格、採購疫苗對醫保基金的影響等問題受訪指出，大陸國產疫苗採購價格從首輪將不活化疫苗不超過90元／劑（人民幣，下同），先後降至40元／劑、20元／劑左右。近期新的議定價格已降至更低水準。目前，大陸已經接種32億劑次疫苗，疫苗費用1200餘億元。疫苗支出費用在醫保基金可承受範圍內。

大陸醫保局稱，新冠肺炎疫情暴發以來，醫保局堅決貫徹落實中共中央決策部署，以「人民至上、生命至上」為宗旨。2021年2月，正式啟動居民免費接種新冠病毒疫苗，疫苗採購和接種費用主要由醫保基金和財政共同負擔，同時醫保局臨時承擔了與企業談判磋商疫苗採購價格的工作。

居民免費接種疫苗初期，新冠病毒疫苗生產企業少、產能不足，全球範圍內供求矛盾非常突出。國家醫保局堅持以疫情防控為第一要務，反覆溝通協調大陸疫苗生產企業，首輪將滅活疫苗採購價格降到不超過90元／劑，整體低於企業供給國際價格。後又多次與企業磋商，推動企業連續降價，先後降至40元／劑、20元／劑左右。同時配合有關部門協調生產能力強、供應量大的疫苗生產企業免費提供疫苗6億劑，促使其履行社會責任。近期，國家醫保局已再次組織與企業談判磋商，新的議定價格已降至更低水準。

大陸醫保局表示，目前，大陸已經接種32億劑次疫苗，疫苗費用1200餘億元，由醫保基金和財政共同分擔，疫苗支出費用在醫保基金可承受範圍內。正是因為疫苗接種資金等各方面保障到位，在世界人口大國中，大陸的接種速度最快，覆蓋面最廣。下一步，醫保局將結合疫情防控需要，繼續做好相應的費用保障工作，服務疫情防控大局。