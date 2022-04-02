台灣桌球選手林昀儒剛結束WTT杜哈球星挑戰賽，1日晚間搭機經泰國轉機返回台灣，抵達桃園機場進行落地採檢被驗出陽性反應，對此林昀儒媽媽並未否認僅回應，也在等待消息，謝謝大家關心。同機的莊智淵等人為陰性。一些球迷在臉書粉絲團為林昀儒打氣，希望他能好好休息。

林昀儒在杜哈球星挑戰賽參加了單打、雙打、混雙3個項目，單打輸給韓國林鍾勳而止步8強，在雙打與搭檔廖振珽輸給德國組合獲得銀牌，混雙項目與搭檔鄭怡靜輸給法國組合也拿下銀牌。