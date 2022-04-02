台灣桌球選手林昀儒剛結束WTT杜哈球星挑戰賽，1日晚間搭機經泰國轉機返回台灣，抵達桃園機場進行落地採檢被驗出陽性反應，對此林昀儒媽媽並未否認僅回應，也在等待消息，謝謝大家關心。同機的莊智淵等人為陰性。一些球迷在臉書粉絲團為林昀儒打氣，希望他能好好休息。
林昀儒在杜哈球星挑戰賽參加了單打、雙打、混雙3個項目，單打輸給韓國林鍾勳而止步8強，在雙打與搭檔廖振珽輸給德國組合獲得銀牌，混雙項目與搭檔鄭怡靜輸給法國組合也拿下銀牌。
台灣桌球選手林昀儒剛結束WTT杜哈球星挑戰賽，1日晚間搭機經泰國轉機返回台灣，抵達桃園機場進行落地採檢被驗出陽性反應，對此林昀儒媽媽並未否認僅回應，也在等待消息，謝謝大家關心。同機的莊智淵等人為陰性。一些球迷在臉書粉絲團為林昀儒打氣，希望他能好好休息。
林昀儒在杜哈球星挑戰賽參加了單打、雙打、混雙3個項目，單打輸給韓國林鍾勳而止步8強，在雙打與搭檔廖振珽輸給德國組合獲得銀牌，混雙項目與搭檔鄭怡靜輸給法國組合也拿下銀牌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。