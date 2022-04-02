劉香慈在電視劇《新兵日記》飾演魔鬼女士官，讓她的演藝事業創下高峰，與藥廠高層鍾威凱（Vick）結婚後，育有一對兒子，幸福組成一家四口，可以說是家庭、事業兩得意，不過卻在昨（1日）愚人節當天表示自己中了病毒，接著強調：「愚人節快樂？但願如此」，讓網友紛紛留言關切。

劉香慈在臉書PO出身上起紅疹的照片，表示中了病毒，診斷後是水痘病毒引起的帶狀皰症，症狀是近兩週每天都有強烈疲倦感，原以為是照顧孩子淺眠，加上表演課時為了把有趣的情境榨出來，才會在每天上午都覺得精神不濟，如今終於找出罪魁禍首，無奈表示：「聽得過的朋友分享，痛起來苦不堪言，這個連假，我要乖乖的吃藥、和病毒和平共處」。

眼見她飽受病痛所苦，網友紛紛留言關切：「這很癢呢~ 快去看醫生 比較安全」、「注意按時吃藥好好休息喔」、「發病後的水泡要很小心不能破，破了會很癢，夏天太熱整個演變皮膚炎…真的是痛苦的歷程」、「水泡不要弄破～睡眠要充足～ 補充綜合B群～不要跟小孩太親密接觸～ 也不要讓小孩觸碰到」、「要多休息，提升免疫力，早日康復」。

劉香慈去年底迎接「木婚」5周年，除了在社群網站曬出當年結婚照放閃，更感性表示：「婚姻是人生的新階段，每一個五年都是新的里程碑，無論在情感上、身體上、經濟上，還有更重要的精神上，彼此都要學會對自己負責。」