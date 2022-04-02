31歲大馬女星林明禎頂著一頭俏麗短髮和小巧臉蛋，加上32E的豐滿上圍，讓她有「真人版娜美」封號，近年她台北、香港兩頭跑，工作不斷。昨(1日)她曬出自己穿防護衣準備登機的照片，並透露已經退租台北小豪宅，推測短時間可能是要將重心放在香港的工作，「每一次的道別就是為了往前面更美好的風景前進」。

被封為國民女友的大馬甜心林明禎6年多前從家鄉馬來西亞轉來台灣發展，去年更興奮曬健保卡，宣布終於在台灣健康品質有保證，可以看醫生，去年她開始到香港拍電影，最近為宣傳香港賀歲片《飯戲攻心》受訪，她自曝透露自己性格保守、慢熱，最慘的是追求者竟然是零，她坦言：「真的沒有追求者！」，又分享台灣、香港、馬來西亞三地男生的不同點，香港男生說話直接，馬來西亞的男孩則是比較傳統、有風度，台灣男生溫柔慢熱，盼望追求者快上門。

3月初，林明溱回到台灣拍攝廣告，扣除飯店隔離和自主隔離的時間只在台待了7天，近日她宣布將再到香港工作，準備接受第12次隔離，昨她發文透露香港隔離變短只要7天，「感覺賺到了，也讓我在台北多呆（待）了1個星期，可以好好搬家」，話鋒一轉她透露在這段時間正式跟住了好幾年的台北小家道別，「小小捨不得，但人生就是這樣，我得繼續向前」。

林明禎更附上自己穿了全套白色防護衣登機的照片，笑說是在電商平台看到的「太空衣」，「防護力是不是very good」，粉絲不捨回應說：「會回來嗎」，林明禎回：「當然啦，現在就是四海為家了」，其他人則表示：「搬家辛苦了，妳的隔離衣超級專業的啦！好好保護自己，妳是最棒的」、「怎麼有人穿太空衣還這樣美」、「我們的心跟著妳一起飛」、「台灣粉永遠等妳回來，明禎加油」。