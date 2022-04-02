東南水泥昨天施工不慎，致台電電塔倒塌，造成高鐵電力中斷，適逢清明連假，12.6萬國人行程受影響。對此，國民黨團表示，要求高鐵公司應再強化突發事故旅客疏導的應變能力，對交通部、高雄市政府總在出事後究責、卸責推諉的態度，必須給予嚴厲譴責。

國民黨團說，今天適逢太魯閣事故滿1周年的日子，是令人悲傷的日子，太魯閣事故發生原因就是在於鐵軌旁邊坡工程的卡車滑落軌道造成重大意外；昨天東南水泥廠位於高鐵軌道旁，相關的拆除工程主管機關高雄市政府、交通部早應該記取「太魯閣事故」的教訓，嚴加防範及加強管理。

國民黨團批評，高市府、交通部不但没有記取教訓，仍未見2個主管機關於事前嚴加防範，卻只會在事後究責重罰。高雄市去年城中城大火時如此，去年太魯閣事故，交通部處理態度也是如此。難道因為昨天沒有人員傷亡，就想重罰輕輕帶過了嗎？如此草率的管理方式，如何確保人民生命財產的安全？

國民黨團主張，高市府也必須負責起管理督導不周之責，向國人公開道歉，交通部必須向國人公開報告，針對高鐵軌道周邊工程施作安全管理，除高鐵公司本身的內控機制外，交通部的安全管理機制在那裡？

國民黨質疑，如果没有就應盡速把破網補起來，否則今天在高雄出事，明天又會在哪裡出事？難道國人的性命財產安全，永遠要變成政府施政無能的犧牲品嗎？交通部不能每天只想著延伸高鐵路線政策買票。身於高鐵的最大股東，基本的安全維護才是交通部的本份好嗎？