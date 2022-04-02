台灣防疫得宜及受惠轉單效益，企業獲利亮眼，包括長榮、國巨等公司紛紛宣布將進行現金減資。儘管現金減資有利股東節稅及每股盈餘表現，但今年未激勵股價走揚，市場認同度不如以往。

疫情持續影響全球經濟活動，台灣因防疫成效優異，受惠宅經濟需求及轉單效益，上市櫃公司業績表現佳。證交所統計，2021年上市公司營收達新台幣38.24兆元，較2020年成長15.6%；另外，上櫃公司去年營收2.64兆元，年增17%。法人推估，去年上市公司獲利合計約5.02兆元，年增率74%。

由於上市櫃公司去年荷包賺飽飽，今年多家公司陸續在年報結算後，短短1個月內有包括長榮、美隆電 、中環 、東森、云辰、好樂迪、巨路、長興、凱美、國巨、金像電、十銓、友達、冠軍等10餘家宣布現金減資計畫。

現金減資幅度小的只有5%，減資幅度大的如有兄弟經營權之爭的長榮，意外宣布現金減資6成，則是在市場上投下了一顆震撼彈，股權爭奪運作的陰謀論猜測不斷。

以往企業宣布現金減資被市場解讀為利多，不僅股本瘦身、每股盈餘可望提升，退還現金給股東又可避稅，股價也會隨之跳升，若搭配產業基本面走強，更有利股價走高，晶華及國巨的股價表現就是市場常舉例的範例；不過，今年宣布現金減資的公司，股價表現大多未有表現，反而出現逆勢下跌的走勢。

以長榮為例，3月15日宣布辦理現金減資60%，預計每股將退還股東現金6元，並配發每股現金股利18元，合計減資加配息股東每股可領24元，但長榮3月16日股價重挫9.49%；友達3月28日宣布現金減資2成，每股退還股東2元，加上現金股利每股1元，合計股東每股可領3元，因現金股利低於市場預期，友達3月29日股價下跌1.96%；國巨在3月18宣布減資2成後，次個交易日也下跌1.18%，現金減資已不再是股價上漲的萬靈單。

法人指出，股本減資瘦身後有助提升每股盈餘（EPS）的獲利表現，若配合產業發展向上，現金減資除息後有機會填息；今年由於台股處在相對高檔、加上面臨美國通膨及升息縮表的環境，投資人也逐漸了解現金減資僅返還自己的股款而非額外的紅利，因此市場接受度明顯不若以往。

法人進一步指出，現金減資與減資彌補虧損不同。現金減資的錢都會返還股東，只是持有股數減少；但減資彌補虧損就大不相同，股東拿不到一毛錢，但持有股數卻減少。

例如資本額新台幣10億元的公司，共1億股，每股現金減資1元，即減資1億元，減資後資本額變9億元，1億股減為9000萬股，原本持有1000股的股東持有股數變900股，但依減資前持有股數每股領回1元，即領回1000元。長榮今年擬減資60%，減資金額317.46億元，這些錢將會返還給股東。

至於減資彌補虧損，同以資本額10億元公司為例，減資1億元，即資本額減為9億元，股本也降為9000萬股，但這些減資的錢則是用於彌補虧損。減資彌補虧損最經典的例子就是已經下市的面板廠華映，當年減資約6成，減資金額逾新台幣998億元，股東卻拿不到任何錢。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪指出，相對於減資彌補虧損，持有股數減少，投資人沒拿到任何錢；現金減資後，雖然投資人持股減少，但還領得到現金，兩者大不相同，只不過領到的這些錢原本就屬於股東的。

劉坤錫說明，一般股市行情好的時候，現金減資後股價多能上漲，因此投資人即便持股變少，但股價上漲，又已領到一筆現金，當然是有賺到，只是近來現金減資公司股價多不捧場。

不過，換個角度來看，現金減資不必課稅，對於需要現金的大股東而言，可透過現金減資拿到一筆錢，卻不必課稅，這也是大股東節稅的方式之一。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪時表示，現金減資可縮小股本，提高每股獲利，提高股東權益報酬率；但若擴張階段公司突然辦理現金減資，這代表可能有不尋常的原因，畢竟擴張需要資金，而現金減資是將錢返還股東，就是不需要資金了。

因此，公司到底是擴充遇到瓶頸無法突破，放棄原計畫，還是公司營運方向轉變，或是已提前完成擴充而不再需要資金，都有必要進一步釐清。

黃國偉以產業發展成熟的面板廠為例，在中國大力擴充產能之際，台廠推利基型產品，早已不再做產能競爭，沒有大量資金需求，辦理現金減資，將錢返還給股東相當合理。

他直言，有些上市公司面臨經營權之爭，刻意辦理大額現金減資，在股份大減後，再以引進策略性合作夥伴為由，辦理私募增資，如此一來便可稀釋競爭對手的持股比例，這樣的做法也並非不可能發生。

因此現金減資到底好不好，除受台股行情影響，也看產業發展前景，以及大股東、小股東各自的資金需求而定；若台股行情大好之際，帶動股價上漲，即便股東持股減少，但有股價的價差利潤；若是行情不佳，則少了賺股價的機會。

另外，大股東有資金需求時，透過現金減資變現，因不需課稅，也是一種有利於資金運用的手法。

市場質疑，國巨辦理現金減資目的是透過私募股權引進策略夥伴，但減資後股權減少，若是大股東用現金減資領回的錢參與私募，則大股東的股權將更集中；而長榮面臨經營權之爭，市場也質疑是否可能採取上述方式，先現金減資再辦理私募，達到穩固經營權的目的。

現金減資議題也引起立法委員的關注，民進黨立委郭國文、沈發惠4月1日舉行記者會表示，減資本身是中性手法，若企業濫用，變成資本市場歪風，呼籲主管機關從嚴審核，並提高減資案門檻，才能保障投資人權益。

環群商務法律事務所律師龔新傑表示，企業面臨經營權之爭，辦理現金減資後，短期內又向金管會申報現金增資，通常可能會被金管會打回票；但若透過引進策略性投資人，採私募增資方式，同樣可以達到稀釋對手股權目的，這是很經典的減增資手法。

龔新傑說明，稀釋其他股東股權比例，一般在私人公司很常見，在上市櫃公司比較少，因為這個做法顯然在占小股東的便宜。

他強調，未來私募補辦公開發行時，仍會遭遇到主管機關很大的挑戰；依目前制度，主管機關也只有在3年後補辦公開發行時才有權力去審核這件私募增資案。不過，對於想要稀釋股權的目的來說，其實早已經達到，即使主管機關在3年後阻礙私募增資股權補辦公開發行，公司可能也不會在意。（編輯：張良知）1110402