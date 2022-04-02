就算早就無緣今年季後賽，巫師前鋒「波神」波爾金吉斯碰上前東家獨行俠仍不手軟！靠著波爾金吉斯貢獻24分、9籃板及4助攻，波普也有35分進帳，巫師2日在主場以135比103痛宰西區第3且提前鎖定季後賽席位的獨行俠，波神也算另類復仇。
雙方打完上半場，巫師取得67比53領先，儘管獨行俠下半場靠著東契奇、布朗生兩人火力嘗試追分，巫師卻在末節一口氣擴大領先到20分以上，甚至打到最後7分多鐘，還把波爾金吉斯重新放回場上擴大領先差距，擺明就想痛宰對手收場。
波爾金吉斯是在今年交易截止日前夕遭到獨行俠交易到巫師，隨後更坐穩先發中鋒位置，儘管巫師無緣今年季後賽，但他們已經放眼下個球季了，今天除了波神與波普兩人發揮出色，八村壘也拿21分、5籃板及4助攻，阿維迪亞替補攻下12分。
獨行俠則看東契奇一人表演，他攻下全場最高36分，外加7籃板、6助攻，布朗生也有21分，可是其餘獨行俠球員得分都沒上雙，跟波爾金吉斯互換東家的丁維迪同樣碰上前東家，表現就沒那麼理想了，他只拿8分、2籃板及1助攻。
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