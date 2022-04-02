由於氣象預報顯示2日將有整日風雨，最大陣風6至7級，且現場雨勢持續，遊具繩索、階梯、溜滑梯皆因雨溼滑，影響使用安全，新竹市政府評估後決定今天兒童藝術節─風的運動場暫停開放1天。

市府指出，後續兒藝節開放最新消息，可鎖定新竹市長林智堅臉書、新竹市政府官網、新竹市新鮮事臉書。