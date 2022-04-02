強風、雨勢搗亂 2022新竹市兒童藝術節2日暫停開放 09:482022/04/02 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2022新竹市兒童藝術節因強風、雨勢影響，2日暫停開放。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於氣象預報顯示2日將有整日風雨，最大陣風6至7級，且現場雨勢持續，遊具繩索、階梯、溜滑梯皆因雨溼滑，影響使用安全，新竹市政府評估後決定今天兒童藝術節─風的運動場暫停開放1天。 市府指出，後續兒藝節開放最新消息，可鎖定新竹市長林智堅臉書、新竹市政府官網、新竹市新鮮事臉書。 強風來搗亂布馬線停航3天 澎湖觀光季恐受影響 羅智強明宣布參選桃園市長 將辭議員展決心 #雨勢 #影響 #暫停開放 #新竹市政府 #臉書 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高壓纜線掉落影響高鐵 台電：已全部移除 22:102022/04/01 生活 大停電影響高鐵營運 蘇貞昌指示交通部協助疏運 19:592022/04/01 政治 竹市兒藝節今登場 備齊雨具來玩吧 04:102022/04/01 地方新聞 羅智強決心戰桃園 黨中央盼選高雄 04:102022/04/02 政治要聞 連假首日又濕又冷 大陸冷氣團發威急凍14度 兒童節才放晴 22:262022/04/01 生活 《傳產》3月房仲業績穩增1成 Q2變數多 14:482022/03/31 財經 高鐵延誤 民眾抱怨連連：玩樂興致已消一半 19:422022/04/01 生活 《電腦設備》員工挪用資產 樺漢：影響EPS 0.39元 08:082022/04/01 財經 今明濕冷 吳德榮：周一天氣轉穩定 09:132022/04/02 生活 連假第1天就出事！台積電聯電ADR慘殺 兇手抓到了 10:192022/04/02 財經 基隆再1學校傳個案 桌球教練確診、球員居隔 11:192022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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