脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病， 最常見造成脂肪肝的原因，包括肥胖、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良。但因為脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺，對健康卻有重大負面影響。根據三軍總醫院的研究發現，有脂肪肝的人，發生胰臟癌風險是一般人的2.63倍，不容小覷。

這項研究是三總胃腸肝膽科主治醫師林煊淮與研究團隊蒐集2009年1月至2013年12月共143起胰臟癌病例，並雖機挑選414名非胰臟癌患者，透過腹部電腦斷層掃描觀察後，比較身體BMI、有無慢性病等資料。

結果發現，有脂肪肝的病人，罹患胰臟癌的風險會比非脂肪肝患者增加2.63倍；普通胰臟癌患者平均存活時間為11至12個月，但若是有脂肪肝又罹患胰臟癌的病人，平均存活時間僅5到6個月，幾乎只有一半。另外，糖尿病患者罹患胰臟癌的機率會增加2.09倍，因此常見的脂肪肝罹癌威脅，甚至大於糖尿病。

●什麼是脂肪肝？

什麼是脂肪肝？(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●為什麼會罹患脂肪肝？

脂肪肝與飲食、環境以及個人體質絕對有關。主要原因是血流帶了過多的脂肪酸到肝臟，超過了肝細胞可以處理的負荷。醫師指出，脂肪肝多因吃太多、肥胖、糖尿病、高血脂引起的胰島素抗性、粒線體功能差或肝細胞不能順利將三酸甘油脂以脂蛋白的形式排出肝臟等原因造成，三酸甘油脂就以油泡的型式積在細胞質內。

●脂肪肝高危險群

脂肪肝高危險群。(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●別讓輕度轉重度 逆轉脂肪肝有希望

營養師林世航指出，飲食上最大的問題，就是精緻澱粉吃太多、糖分過高。其實只要將精緻澱粉的量減少，並替換成全穀類，再戒掉含糖飲料，基本上體脂控制就達標一半了！

此外，運動是甩油減脂的不二法門！有氧運動可以讓人處於「燃脂區間」的心率，幫助消耗熱量；重量訓練則可以幫助訓練肌肉，提升「後燃效應」，增加基礎代謝率！

４招改善脂肪肝。(圖/中時新聞網陳友齡製作)

要特別提醒的是，維護肝臟功能，務必三餐都要吃！千萬不要讓自己長時間處於飢餓狀態，反會造成肝內麩胺基硫(glutathione)、維他命C、維他命E下降，脂肪肝患者比沒有脂肪肝的人尤其嚴重，使飢餓狀態造成的氧化壓力更加大，所以有脂肪肝的人比健康的人更不能承受飢餓造成的傷害，維持三餐與正常作息，絕對是護肝重要關鍵！