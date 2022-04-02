韓劇《社內相親》開播以來就創造無數話題，成為近日最熱門的電視劇從開播的收視4.9%、到播出第10集的11.6%，輕鬆搞笑的橋段吸引廣大觀眾的注意，劇中女主角由《PRODUCE101》限定女團出身、出演《驅魔麵館》的金世正擔任，男主角則是韓裔加拿大籍出演《紅天機》的帥氣男演員安孝燮，兩人雖然在戲劇領域耕耘但都缺少一個大爆的作品，如今《社內相親》一播出就吸引超高熱度，連帶兩位主演身價都水漲船高。

劇情一開始金世正飾演的申夏莉代替好友去相親，沒想到對方竟然是自己公司的總裁，為了不負好友所托，她只能誇張醜化自己的形象，好讓對方打退堂鼓，沒想到安孝燮飾演的社長姜泰武絲毫不懼還提出要跟她結婚，這讓申夏莉大受打擊，並在無奈之下與之開展了契約戀愛。

金世正在劇中為了嚇跑相親對象，不惜裝瘋賣傻，扮演愛名牌成癡的拜金女，見效果不佳，立刻編出自己去隆乳的謊話，還稱給胸部取了名字「左邊的叫薩曼莎，右邊的叫瑞秋」，害正在喝茶的安孝燮直接噴出來，無厘頭的誇張表現讓許多觀眾為之爆笑，雖然電視劇中很多老梗元素：總裁、灰姑娘等，但詼諧的喜劇效果大受歡迎，而且俊男美女的組合從劇內甜到劇外，很多人就喜歡這種輕鬆舒壓的氛圍，在沉悶的日常生活中來點新鮮氣息。

高甜劇情讓觀眾欲罷不能。（圖／SBS《社內相親》）

隨著劇情的播出，下週即將迎來大結局，最新釋出的預告姜泰武的爺爺跳出來反對申夏莉和孫子的戀情，姜泰武還不小心出車禍，接連而來的還有爺爺說出「你辭職，離開吧！」，這波預告似乎是要開始虐男女主的前奏，男主角安孝燮也加碼透露大結局有「脫掉」橋段，讓不少粉絲既擔心又期待，想知道他們能不能終成眷屬。

《社內相親》改編自漫畫作品，漫畫結局中男女主去度蜜月有激情床戲，讓不少粉絲好奇電視劇會不會也拍出來，紛紛表達想法「拜託不要虐太久」、「真的很久沒試過邊看邊笑的劇集，大愛」、「會長跟夏莉爸爸最後會不會因為《加油吧金熙》這部戲找到知己，然后歡喜大結局」