夏季即將到來，許多人開始準備清洗冷氣濾網，近日一名日本網友分享，他每次開冷氣電費都會暴漲，而且根本不涼，讓他很困擾，直到後來拆開冷氣機才找到問題的元凶，原來他整整2年沒洗冷氣濾網了，上面竟是滿滿灰塵。

一名日本網友在推特上發文表示，他發現每次開冷氣吹電費就會飆升，因此決定拆開冷氣機，檢查是不是機器出了問題，沒想到冷氣濾網上竟鋪滿了厚重的灰塵，看起來像是一層羊毛黏在上頭，把濾網蓋得密不透風，顯然已經很久沒清洗了，讓推主相當驚訝說「我終於明白為什麼電費上漲了」。

事後推主也透露，因為過去沒有特別留意，所以已經長達2年沒有清洗濾網，是發現電費比起去年同期大約多了1.5倍，才打開冷氣機檢查發現這驚人的一幕，並下定決心以後要固定清洗，以免吸到髒空氣又傷荷包。

網友清理後，原本都是灰塵的濾網瞬間變得非常乾淨。（圖／翻攝自@kitamurakenji推特）

貼文引起熱烈討論，大家紛紛表示「你不孤單，我這幾天打開，也是積了好厚的灰塵」、「沒看過這麼誇張的」、「剝下來還以為是灰色的布」、「穿了羊毛外套的濾網」、「剔毛時期的綿羊」、「濾網髒成這樣，很可能空調內部也有黴菌跟灰塵，建議找專業公司來清洗喔」、「最近電費好貴，看來我也該檢查了」。