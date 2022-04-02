台灣大(3045)宣布新任人事案，聘請林東閔擔任個人用戶事業群副總經理暨商務長。林東閔在事業經營、產品行銷、通路管理、異業結盟、創新整合等領域擁有豐富的經驗，加入台灣大後，將帶領團隊致力提升虛實通路與客戶服務整合的綜效。

總經理林之晨表示，林東閔擔任宏佳騰執行長七年期間成績有目共睹，是台灣大個人事業商務長不可多得的人選，在公司深耕第二階段轉型、打造長期成長引擎的此刻，很高興能邀他登艦，共同落實超5G策略，贏得更多用戶的信任與喜愛，向千億美金市值區域級科技電信公司目標加速前進。

曾擔任宏佳騰(1599)執行長的台灣大新任商務長林東閔，形容自己的到任其實是歸隊，對台灣大一點都不陌生。早在19歲那年就在台灣大的加盟門市服務，26歲取得Cisco原廠講師資格後也服務過台灣大的技術團隊。歷經24年職涯累積多項專業與專長後，以老學長的身分，特別是在台灣大併購台灣之星組成5G台灣隊後，將面對更多樣化的挑戰，包括團隊與通路的整合、用戶無縫接軌、服務量能與品質的提升等，都是嚴肅的任務，未來他將帶領團隊成員發揮整合、協作與創新的精神，從用戶的角度出發，提供更好的產品與服務，增進用戶的認同度與滿意度。

在宏佳騰任職期間，林東閔主導電動機車品牌創立、營運、銷售服務與產品開發計畫，打造消費者喜愛的品牌，迅速拿下台灣電動機車市占率第二名，助力宏佳騰營收與獲利連續創高，成績亮眼。此外，更主導安全車聯網技術創新與開發，協同國內外大廠共組CROXERA智慧安全車聯網聯盟，陸續推出次世代智慧安全車聯網架構與智慧裝置，致力推動台灣機車王國進化成為智慧安全機車王國，並積極將成果輸出，拓展國際商機，對未來協助台灣大拓展巿場、提供用戶更創新的垂直生態整合服務，令人期待。

林東閔進一步表示，上任後的第一個關鍵指標，就是要升級銷售與客服的軟硬體、優化工作環境，提高同仁的向心力與客戶的指名度，讓現有客戶重新發掘台灣大的精彩，此外，也將持續整合集團資源、強化實體通路體驗、與momo進行深度新零售合作、推出更多創新服務、積極布局元宇宙商機，做出台灣電信業典範轉移的最佳示範。