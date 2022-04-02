中央流行疫情指揮中心今天下午2點將召開記者會，由指揮官陳時中親自主持。由於陳昨天提到「連假期間若單日達百例再開記者會」；稍早指揮中心發出通知，確認下午有記者會，恐怕代表又有3位數確診。
台灣本土疫情自3月27日起至昨日，短短6天累計397例；昨104例更創下今年新高。根據疾管署確診地圖，全台22縣市僅南投、澎湖、連江縣沒有確診者分布，其他縣市全中，連外島金門都有。
國內目前20條傳播鏈，部分仍找不到感染源，且在北台灣似乎有擴大跡象，以昨天為例，光是北北基桃就有92人染疫。
中央流行疫情指揮中心今天下午2點將召開記者會，由指揮官陳時中親自主持。由於陳昨天提到「連假期間若單日達百例再開記者會」；稍早指揮中心發出通知，確認下午有記者會，恐怕代表又有3位數確診。
台灣本土疫情自3月27日起至昨日，短短6天累計397例；昨104例更創下今年新高。根據疾管署確診地圖，全台22縣市僅南投、澎湖、連江縣沒有確診者分布，其他縣市全中，連外島金門都有。
國內目前20條傳播鏈，部分仍找不到感染源，且在北台灣似乎有擴大跡象，以昨天為例，光是北北基桃就有92人染疫。
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