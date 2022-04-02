外型甜美的郭雪芙最近在《華燈初上》挑戰演技，讓她晉升為實力派演員一族，未料昨(1日)網上卻傳出郭雪芙在《華燈》中有一幕疑似露點，引來郭雪芙經紀人駁斥，強調完全沒有這件事，現場拍攝時基本防護都有做好，澄清是被過度聯想。今稍早，郭雪芙懶理烏龍傳聞，在臉書分享自己裡面穿著平胸小可愛，外面穿上西裝外套的美照，罕見露出超長事業線，引來粉絲留言讚：「美美的」。

郭雪芙近期在《華燈初上》演出打工當日式酒店小姐的大學生「愛子」，從一開始的青澀到黑化，最後懺悔轉好的過程，引來網友大讚演技進步。昨卻有網友自稱在其中一幕「愛子」穿著性感深V禮服，被下藥迷昏又解救出來的過程中疑似露點走光，掀起許多討論。

對此，郭雪芙經紀人否認並解釋：「基本的防護措施都有做好，而且《華燈初上》是一個專業團隊，不可能會播出演員有露點的畫面，所以完全沒有這回事」，大部分PTT網友看了片段後也認為沒走光，只是陰影造成的錯覺，還反虧起初發現的網友想太多，狂罵：「應該胸貼吧，根本看不清楚」、「根本沒有，陰影有什麼好看的」、「哪個白痴傳的，根本造謠！」、「只是鄉民意淫而已，就是非常不明顯」。

而昨晚「華燈初上」的官方臉書也發聲明指出：「 近日於網路上流傳《華燈初上》第19集走光之畫面，為有心人士惡意改作之影像，本公司嚴正聲明《華燈初上》全片製作過程經過嚴格的控管，並以保護藝人表演為第一優先，絕無刻意裸露之鏡頭。本公司在此呼籲非法使用者，尊重創作內容，請勿私自將《華燈初上》內容進行重製後公開傳播，此行為已違反著作權法，本公司在此對非法使用者提出警告，請立即刪除、下架該影片，本公司將保留一切法律追訴權。」