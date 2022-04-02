紐約洋基總管凱許曼（Brian Cashman）再度砲轟2017年的休士頓太空人作弊事件，他接受美媒《The Athletic》記者訪問時提到，洋基本不該缺席世界大賽那麼久。「當外面的人說我們2009年以來都沒打進世界大賽，我覺得被冒犯了，因為我們行的是正道，包括選秀、交易、培養新秀、簽約球員，導致我們摔出去的唯一原因是作弊事件。」

太空人作弊經大聯盟調查之後罪證確鑿，重罰500萬美元（規定的罰款上限），沒收2020年和2021年各兩支選秀籤。作弊的不只是太空人，2018年冠軍波士頓紅襪也被罰2020年1支選秀籤，不過他們的情節比太空人輕微許多。

洋基2017年美聯冠軍賽大戰7場之後輸給太空人，2018年分區系列賽1勝3負遭到紅襪淘汰，總管凱許曼指出如果不是對手作弊，他們至少可以再闖1次世界大賽。

前洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）被球迷批評「10年只摘1冠太弱了」，他2008年至2017年執教洋基，被太空人擊敗之後他很意外洋基不肯續聘他。吉拉迪離開兩年之後才在2020年獲得費城人聘用，反倒是前太空人總教練辛屈（AJ Hinch）只被禁賽1年就火速復出成為老虎隊總教練，被視為作弊案主謀的紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也是禁賽1年後若無其事地回歸。

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