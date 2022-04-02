電池模組廠順達(3211)自結今年前2月稅後盈餘為5200萬元，年減66%，每股盈餘為0.35元，大陸疫情延燒、俄烏戰爭及通膨衝擊消費市場，NB需求減緩，所幸非IT產品出貨逐步放量，順達表示，今年本業業績將力求維持去年水準。

順達科主要產品為NB/平板電腦電池組，公司因2021年處分台灣廠辦大樓利益高達24億元，增加每股盈餘約16元，考量保留盈餘課稅後，董事會決議每股配息15.05元，高殖息率吸引買盤進場，致使順達科股價近期多次達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公告獲利自結數。

順達科自結2月合併營收為13.97億元，年減9%，稅前盈餘為1600萬元，年減87.9%，稅後盈餘為2400萬元，年減74.6%，單月每股盈餘為0.16元；累計1到2月合併營收為26.8億元，年減17.3%，稅前盈餘為3500萬元，年減84.2%，稅後盈餘為5200萬元，年減66%，每股盈餘為0.35元。

順達科近幾年加大力道投資輕型電動輔助自行車/摩托車、搬運載具電池組、伺服器不斷電系統及資料中心用電池組、儲能電池模組及電池組充電器等非IT產品，成果可望自今年開始顯現，降低NB需求減緩對營運衝擊。

順達科持續活化機場捷運A7站土地資產，其中A7產業專用區不動產(不含已與京城商銀簽訂買賣契約之順達廠辦大樓及所座落土地)合計成本約27.59億元，公允價值約113.26億元；合建分售用地、土地總售價26.3億元，預計2023年富宇建設完工取得使用執照後認列利益，截至2021年10月底止，已收取土地價款20%(帳列存入保證金)；興建二期廠辦大樓(使用土地1926坪、建物14685坪)，已取得建照並申報開工，預計2022年上半年完成發包並正式開挖。