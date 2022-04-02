美國3月非農業就業數據顯示經濟持續復甦，推升周五（1日）美股三大指數收紅，但蘋果與高通兩大科技巨頭被摩根大通由關注名單刪除，拖累費半指數下跌近2%，影響所及，晶圓雙雄台積電、聯電ADR也湧現賣壓，終場分別重挫1.41%、3.51%，晶圓二哥不只在台股被外資無情提款，美國掛牌ADR也慘殺。

美國3月非農業就業人口增加43.1萬人，連續11個月超過40萬門檻，創下1939年以來最長就業增長紀錄，3月失業率降至3.6%（2月為3.8％），逼近疫情爆發前水準，反映美國經濟持續強勁成長，市場信心大振，同時也強化聯準會（Fed）5月可能升息兩碼對抗通膨的預期。

不過值得留意的是，2年期美債殖利率衝高至2.428%，10年期美債殖利率2.389%，兩大關鍵美債殖利率周五再次倒掛（長期債券殖利率低於短期債券殖利率），引發美國經濟恐陷入衰退的警訊。

美股四大指數1日漲跌互見，道瓊指數上漲 139點（或 0.4 %），收在34818點；那斯達克指數上漲 40 點（或 0.29%），收在14261 點；標普 500 指數上漲 15 點（或 0.34%），收在4545點；費城半導體指數下跌 62點（或 1.82%），收3366點。

另外，摩根大通分析師表示，由於消費者支出可能出現下滑，終端電子產品需求令市場擔憂，導致科技股前景出現雜音，蘋果和高通兩大科技巨頭被分析師從關注名單中刪除。

科技股五大天王只有蘋果獨憔悴。Meta（原臉書）上漲 1.12%；Alphabet（google母公司）漲 0.78%；微軟、亞馬遜均上漲0.35%；蘋果下跌0.17%。

費半主要成分股又淪為重災區。高通暴跌3.81%最兇猛；應用材料重挫3.33%；英特爾 下跌 2.93%；輝達（NVIDIA）和超微（AMD）分別下跌2.10%、1.05%。台股ADR部分，台積電 ADR下跌1.41%；聯電 ADR狂殺3.51%。

許多經濟學家指出，2年期與10年期美債殖利率倒掛可能預警經濟潛在衰退風險，Truist Advisory Services 策略師 Keith Lerner也認為，出現這種擔憂是合理的，但長短期美債殖利率倒掛並不是短線賣出訊號。