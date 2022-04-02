北市1名59歲楊姓男子與陳姓在酒店上班的女子熟識，某次2人喝完酒後決定與其他女友人到卡拉OK續攤，陳女見楊男喝醉狂發小費，決定制止後扶他回家，不料卻被楊男誤認為是扒手將其右手手腕扭傷，法官一審時，依過失傷害罪，判楊男拘役20日，楊男不服提起上訴，二審法官考量楊男因為酒後意識不清，才將陳女誤認為扒手，改判拘役5日，全案定讞。

據判決書指出，59歲的楊男因為多次陳女的酒店消費，2人因此而熟識，於109年7月某日2人離開酒店後，便與其他女性友人卡拉OK，繼續飲酒歡唱，期間陳女見楊男已經喝得爛醉狂發小費，怕他灑太多錢，並決定把他帶離現場，不料楊男正值酒酣耳熱之際，將陳女誤以為小偷，伸手要收走自己口袋的現金，便出手反制，大力握住將陳女右手腕造成她右手手腕扭傷，一直到陳女大喊很痛，楊男才回過神來停手，事後2人因為醫藥費喬不攏，陳女便驗傷提告。

台北地院法官審理時，考量楊男坦承犯案，且只有國中畢業之智識程度，在審理期間楊男也表示願意與陳女用1萬5千元和解，雙方也約定好交付日期，因此依傷害罪判楊男拘役20日，但楊男當天並未出庭完成付款，還提起上訴。

二審時，法官認為，楊男在喝醉酒降低判斷意識的情況下，將陳女誤認為是扒手所以才扭傷她的手，並非故意的行為，因此決定撤銷原判決，故依過失傷害罪改判楊男拘役5天，得以易科罰金，全案定讞。