美國總統拜登政府今天宣布對俄羅斯與白俄羅斯實施新一輪制裁，增列120個實體進入出口管制實體清單，其中大多數與軍方有關，實質上禁止它們獲得美國尖端技術。

路透社報導，自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，美國為了削弱俄羅斯軍隊戰力，先前也曾數次採取過類似行動。

美國商務部表示，今天宣布將120個實體列入出口管制實體清單（entity list），是為了「弱化俄羅斯與白俄羅斯的國防、航太、海事等戰略部門的能力，以制裁俄羅斯野蠻攻擊烏克蘭主權的行為」。

白宮表示，這些管控措施可避免讓尖端技術與軟體落入俄羅斯與白俄羅斯軍事部門手中。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明中說：「這些實體實質上已無法取得讓蒲亭戰爭能繼續打下去的輸入產品。」

美國是根據大幅擴大的外國直接產品規定（Foreign Direct Product Rule）實施管控措施，強制在海外使用美國工具製造高、低科技產品的公司，必須先申請美國許可證，才能將產品運至俄羅斯。

這些管控措施也訓令商務部拒絕幾乎所有許可證的申請。

美國商務部迄今已將260個實體列入出口管制實體清單，以制裁俄羅斯聲稱對烏克蘭展開的「特殊軍事行動」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110402