大陸全國玉米水稻生產工作推進電視電話會議1日在北京召開。中共中央政治局委員、大陸國務院副總理胡春華出席會議並講話。他強調要採取有力有效措施抓好玉米水稻生產，確保完成穩產保供各項目標任務。

根據《人民日報》引述胡春華指出，玉米不僅是重要口糧還是飼料的重要來源和許多工業品的原料，目前存在一定的產需缺口。全國各地都要下大力氣抓好玉米生產，近幾年玉米麵積下降較多的地方要加快恢復，西南、西北地方要多途徑擴大生產，東北、黃淮海地區要努力保持生產基本穩定，共同努力力爭把玉米麵積和產量穩定在去年水準上。要加強玉米深加工需求調控，明確供給優先序，嚴格控制玉米使用燃料化。

胡春華強調，水稻是大陸最大的口糧作物，要始終繃緊抓好生產這根弦，鞏固發展稻穀產量穩中有增的趨勢，確保市場供應穩定，並統籌好農村疫情防控和農業生產，紮實推動各項防控措施在農村落細落實，確保不誤農時把作物種下去、把春播任務完成好。

胡春華強調，要堅持抗災奪豐收，切實加強氣象保障服務，紮實抓好防汛抗旱和農業防災救災，最大限度減輕水旱災害損失，並作好化肥農藥等農資保供穩價工作，確保農業生產需要。