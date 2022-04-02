行政院院長蘇貞昌（左）、無黨籍立委高金素梅（右）。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

俄烏戰爭爆發後，蔡政府跟隨西方國家對俄羅斯祭出經濟制裁。無黨籍立委高金素梅昨日（1）質詢時，詢問行政院院長蘇貞昌、經濟部部長王美花、國發會主委龔明鑫等官員，包括「政府是不是已經凍結了俄羅斯主要銀行、公司和個人在台灣的資產和帳戶？」等6個問題，讓蘇當場不知所措；高金則反批「怎麼你答不出來？」「很遺憾，院長你都不知道」，相關問題就連其他官員上場也都無法具體回答。

高金素梅昨日質詢，「政府是不是已經凍結了俄羅斯主要銀行、公司和個人在台灣的資產和帳戶？」「政府是不是已經禁止俄羅斯的特定企業或銀行在台灣發行債券或籌措資金？」「政府是不是已經限制俄羅斯央行在台灣進行交易和調度國際準備？」三大問題。

針對以上問題，龔明鑫表示：「我們沒有去凍結，目前來講沒有凍。」高金素梅反問：「所以跟國際上的金融方面，這三項都沒有做？」龔回應：「國際間並沒有一個強制性的……是有一些有這樣做……」高金則反酸：「好的，謝謝你們今天說了，因為你們一直語焉不詳，在經濟委員會的時候你們也沒有講清楚。」

高金素梅再提問：「政府是不是已經停止核發俄羅斯人簽證？」「政府是不是全面禁止俄羅斯產品的進口？是不是也全面禁止產品出口到俄羅斯呢？」「政府是不是也已經對俄羅斯關閉了港口和領空？」

對此，蘇貞昌回應：「相關……因為外交部長不在這裡，具體的事情，委員所垂詢的，我們請外交部給你……」高金素梅則立刻反嗆：「很遺憾，院長你都不知道，因為這是有關人民跟國家安全的問題，怎麼你答不出來？」蘇語塞後幾度想插話，高金則複誦以上問題，讓蘇再度語塞，隨後喊一句「我們都跟民主國家同步」，語畢就請王美花來回答高金問題。

王美花回應：「對產品的部分，我們在之前有公布了，跟瓦聖納相關的……」高金素梅立刻反駁：「部長妳不要講瓦聖納了，瓦聖納是軍事用途的零組件，更何況我們也不是它的簽署國。」高金更質問蘇貞昌：「院長您看到了沒有？您旁邊的這兩位左右手，我問了有關貿易的制裁，政府你們從來沒有主動說明清楚；剛剛金融的問題，也沒有主動的說清楚。」現場官員則一陣靜默。