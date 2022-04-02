《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，俄羅斯大力讚賞印度在烏克蘭戰爭中的立場，並準備與印進行貿易合作，俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在周五會見印官員後稱:「將提供印任何想要購買的商品。」顯示在烏克蘭戰爭中的雙方陣營都在積極拉攏印度。

在烏克蘭戰爭中，莫斯科與美國為首的陣營展開了激烈衝突。印度因其奉行「不結盟」的外交政策以及與俄羅斯有著長期的合作關係，一直對烏克蘭戰爭袖手旁觀，印度也在聯合國對烏戰爭的多項決議中投下棄權票。

在烏克蘭戰爭開始後，有多國派外交官員前往印度「求愛」。拉夫羅夫也是其中的一員，在印度官員會見英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）和白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）後，拉夫羅夫隔天就到了印度。

他在與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會見前表示:「俄羅斯與印度的關係跨越了重重困難。」他更讚賞印度:「我們欣賞印度從整體事實出發，而不是片面看待這件事情。」

被西方孤立的莫斯科正試圖與北京和印度進行貿易，以抵抗西方的制裁。最近幾天，印度從莫斯科進口了數百萬桶的原油，並可能在未來增加更多購買量。

印度與俄羅斯的關係也讓他們與美國陣營的關係緊張，雖然美、印、澳、日之間組成了四方安全對話(QUAD)，但印度一直將莫斯科視為國防武器的主要供應國，這些年來，印度一直試著保持與俄的關係並深化與西方陣營的合作。

有分析人士指出，印度近一半的軍事裝備仍依賴俄羅斯，他們不能破壞與俄關係，尤其是與中國大陸有2000英里的共同邊界仍處於對峙狀態的情況下。

西方陣營領導人一直敦促印度對莫斯科採取更強硬的立場，同時承認其獨特的地位。美國特使辛赫週四表示，美不會限制印度從俄羅斯購買能源，但不希望看到進口「迅速加速」。