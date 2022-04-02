受到東南水泥廠區施工事故影響，造成高鐵主線供電中斷，昨晚高鐵台南站至左營路段暫停營運，大批清明節返鄉民眾受到影響。對此，立委張其祿表示，近日接連發生人為、非人為事故，造成區域性大停電，尤其是昨晚人為事故，瞬間癱瘓高鐵，顯示我國運輸系統電力調配沒有立即的轉換及應變機制，要求政府盡速完成電網韌性改善、強化災害應變能力及調度機制，

近期全台各地頻傳受到人為或外力因素，導致部分地區接連傳出跳電的情形，昨天下午更發生因東南水泥廠區施工事故，導致台電69KV輸電線路斷線墜落在高鐵主線正上方，造成高鐵主線供電中斷，南北交通往來瞬間被癱瘓。

張其祿指出，針對近期跳電事故頻傳，先前已在立法院經濟委員會及院會質詢時提醒政府，供電系統問題持續發生反映出台灣電網系統社會脆弱度仍然過高，近日仍多次發生因「人為疏失、鳥擊、松鼠誤觸」等原因導致區域性大停電，已經累積國人大量民怨。

昨日再因疑似「人為事故」導致大停電，瞬間癱瘓高鐵這條台灣本島的南北運輸大動脈，顯示我國運輸系統電力調配上沒有立即的轉換及應變機制，若遇到大地震等「自然」災害，則可能導致乘客性命安全受威脅，損害更巨大。

張其祿說，供電網系統問題持續發生反映出台灣電力系統「社會脆弱度」過高，更凸顯調度及危機處理機制不夠充分，昨天的事件更證明電網韌性不足連帶威脅高鐵、台鐵等大眾運輸系統安全，顯示政府當前的穩定交通系統機制及災害應變能力荒腔走板，更遑論若面對戰爭威脅時，台灣社會可能難以承受衝擊。

張其祿強烈要求政府，盡速完善電網、大眾交通路軌的安全及穩定度，強化災害應變能力及調度機制，並優先提高電力系統、高鐵及台鐵面對人為災害、地震、颱風甚至是戰爭時的承受力、反應機制、調度能力及回復能力，從系統上根本解決電力、大眾運輸路軌「社會脆弱度」過高問題，莫讓國人一直暴露在民生不便及危險之下。