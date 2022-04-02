香港政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今表示，雖然確診個案回落，但擔心在復活節公眾假期，市面人流增加，人群聚集引起疫情反彈風險。不同大學的模型推算，香港確診個案在本月底會回落到3位數，若屆時個案維持一段時間仍未有回落趨勢，可能要考慮進行全民檢測。他建議先在首輪檢測使用快速測試，找出大部分個案，再進行核酸檢測，加快檢測速度。

許樹昌建議，可以在此波疫情的尾端為社區約1000名，來自不同年齡層的市民，抽血驗抗體，以推算社區感染人口，及更準確計算染疫死亡率。許又指，市民接種第3針疫苗後一段時間，抗體水平亦會下降，科學委員會下周將開會討論接種第4針的安排，預計會先開放給長者接種，與第3針相隔3至6個月。

他認為在年中放寬口罩令機會很低，但如果下半年有針對變種病毒的第2代疫苗面世，在年底或就可能可以考慮放寬。

衛生防護中心昨日指出，2月初抵港的2名旅客，帶有Omicron「XE」病毒株，其後澄清。許樹昌表示，2名旅客由德國經荷蘭到港，病毒基因並非與「XE」病毒株一模一樣，在英國發現700例新病毒株個案，相關病例發病時間短，染疫後的嚴重程度無增加，但傳播率較Omicron高1成，認為新重組病毒株「未成氣候」，但要密切留意，現今疫苗仍然有效防禦新病毒株，呼籲市民盡快接種。