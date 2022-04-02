北屯區軍功國小，新生閱讀推廣「為愛朗讀」。（教育局提供）

「給認真的人掌聲，就是為社會點燈！」教育部2022年評選全國閱讀績優學校團體及個人出爐，台中市獲獎率高達82％，勇奪18個獎項全國居冠！教育局長楊振昇說，中市有4所學校獲得「閱讀磐石學校獎」、7位國中小教師榮獲「閱讀推手個人獎」、7個團體獲得「閱讀推手團體獎」，成績傲人。

楊振昇說，為提升學生閱讀質量、興趣及能力，除透過國民中小學閱讀教育工作委員會，定期召開會議研擬推動閱讀方針外；還透過「閱讀教育輔導團」積極地協助教師，了解圖書館經營、規畫閱讀活動及專業增能，全國閱讀績優評選成績亮眼是全體努力的成果。

榮獲「閱讀磐石學校獎」的學校，包括東峰國中、大肚區瑞井國小、西屯區上安國小、北屯區軍功國小等4校；榮獲「閱讀推手個人獎」為北屯國小洪淑芬、文雅國小楊鴻銘、立人國小簡鳳瑩、大楊國小邱怡菁、外埔國小柳禎佑、葫蘆墩國小方子華、僑榮國小鍾麗文等老師7人。

教育局指出，獲得「閱讀推手團體獎」，分別是東海國小愛閱志工團隊、德化國小志工隊、大墩國小綠光仙子志工團隊、仁美國小綠丁故事志工團隊、市立圖書館烏日分館及葫蘆墩分館、明道中學PTA愛心家長工作大隊等。

獲得「閱讀磐石學校獎」的東峰國中校長羅國俊分享，學校坐落在東區昔日知名黑手堀鐵工廠聚落，閱讀課程從在地出發，發展出｢峰悅讀：跨閱黑手堀，悅讀啟視界」閱讀方案，以數位載具開發閱讀行動學習課程。

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