Golden State's Steph Curry is expected to have his left foot sprain re-evaluated in a week -- and a regular season return for a single game hasn't been ruled out -- but expectation remains he's course to return for start of playoffs, sources tell @kendra__andrews and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 1, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基2日搶先爆料，勇士已經確定當家球星史蒂芬柯瑞剩餘例行賽不會上場，就算柯瑞目前左腳韌帶拉傷傷勢恢復狀況良好，勇士仍不打算在12日，也就是季後賽開打前夕更新柯瑞傷情，但勇士看好他能在季後賽復出。

從今天勇士訓練影片當中可以看到，柯瑞已經脫掉右腳保護靴，行走也很正常，卻沒有參加任何訓練，在過去兩周時間，柯瑞幾乎都待在重訓室與游泳池進行復健，接下來可能下周開始進行場上訓練，只是勇士不想讓他冒險在例行賽復出。

「我們本來希望柯瑞能在例行賽快結束前夕打個一兩場比賽，但那樣做的風險實在太大了，」勇士總教練科爾表示，「所以我們做出了讓他不再打例行賽的決定，不過說句實話，我真的不太特別擔心他的狀況。」看來科爾也有信心看到柯瑞季後賽復出。

只是柯瑞已經缺席了勇士7場比賽，勇士只拿1勝6敗，更處4連敗窘境，可見柯瑞在勇士的重要性有多大，勇士剩下5場例行賽分別遭遇爵士、國王、湖人、馬刺與鵜鶘，目前49勝28敗仍居西區第3，再這樣輸下去，勇士排名還會繼續滑落。