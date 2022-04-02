已改點408城鄉列車行經現場，鳴笛追思，現場哀戚。（王志偉攝）

家屬持桔梗花弔唁。（王志偉攝）

台鐵局長杜微默默在旁，不發一語。（王志偉攝）

台鐵太魯閣號事故慘釀49死、逾3百人輕重傷，今滿一周年。台鐵今早在事故現場清水隧道口舉辦憑弔儀式，罹難者家屬49人到場追思親人，當408號列車經過時鳴笛30秒，家屬不禁哭泣喊親人名字，場面哀戚，並斥責台鐵疏失釀禍；台鐵局長杜微鞠躬致意，事故後已裝設護欄，並設置自動告警系統，台鐵記取教訓。

去年4月2日上午，台鐵408次太魯閣號列車載滿498人，自樹林車站發車開往台東，南下行經花蓮縣秀林鄉和仁段時，在「清水隧道」50公尺前，撞上一輛滑落邊坡、橫擋軌道的工程車，造成八節車廂失控出軌，釀49人罹難，是台鐵近74年來最嚴重的死傷事故。

為悼念「0402台鐵第408列車事故」司機員及罹難旅客，台鐵局今天在現場舉辦追思弔念，40多位家屬手捧桔梗花走到事故現場，難掩悲傷情緒，當時間來到9時28分，原太魯閣列車已改點為EMU3000城際列車經過事故現場時，列車鳴笛30秒追思，此時家屬忍不住哭泣，讓人鼻酸。

「死那麼多人，你要怎麼賠，還我兒子的命來，我兒子還年輕，就這樣被你台鐵弄死，你說，還要死多少人」，罹難者黃法喆爸爸黃謙順哭泣，台鐵副局長馮輝昇道歉安撫「我們在改革，真的很抱歉、抱歉啦」，台鐵局長杜微也在旁鞠躬致意「對不起」。

也有家屬自己帶家人生前物品，還有爸爸帶著孩子玩偶到場紀念，也有家屬安撫「妹妹已經到天上到更好地方，我們放心」，現場約1小時後不捨心情離去。全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華、台鐵企業工會秘書吳長智等人以及台鐵同仁也到場獻花致意。

台鐵運務段長吳金添表示，事故現場已經重新整理，設置工區護欄鋼軌樁、紐澤西護欄，並在和仁隧道、清水隧道間約2百公尺距離，設置7支自動告警系統，每30公尺1支，並與高雄科技大學合作軌道自動速度限制系統TSR，會連結告警系統，偵測掉落物後，即時通報列車駕駛啟動自動煞車。

此外，台鐵0402太魯閣號出軌列出，受損最嚴重的第7、8節車廂已運往台鐵富岡基地，2車廂後天送到富岡基地紀念公園暫置後，將加速綠美化、設置紀念碑，也舉辦法會，並於4月2日前完成，車廂將以露天形式保存，也開放家屬緬懷親人。