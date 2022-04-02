高鐵昨天下午大停電，因為東南水泥工廠施工不慎，導致水泥塔倒塌壓斷高鐵的電路線，讓許多車次延誤，大批民眾塞爆高鐵站。而一名苦主則哀嚎說，她與朋友約好去台北看阿妹的演唱會，兩人砸了11600元買門票，結果卻遇到高鐵停電，暫時停止北上的悲劇，直接慘虧一大筆錢。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社》上發文哀嚎，她在台南等著搭高鐵去台北看阿妹的演唱會，結果高鐵大延誤，導致她與朋友們無法北上，最後錯過的演唱會，讓她忍不住崩潰罵髒話說「演唱會的票5800元欸！」

貼文引起網友討論，「眞的只有慘可以形容」、「都搶到5800元的票了，怎麼沒有在前一天就先到台北？不然也應該中午就上來啊」、「難忘的愚人節」、「這真的幹到爆，好不容易搶到票，結果居然是這個因素」、「也太倒楣了」、「快跟水泥公司求償」、「這眞的有點慘」。

高鐵昨（1日）因東南水泥工廠施工事故，造成電力異常，列車雙向無法正常運轉，等車民眾在傍晚的時候塞爆高鐵站，所幸經搶修後，已提前至晚上10點40分恢復通車。