清明連假首日，台東南迴線上的多良火車站湧現人潮。（摘自台東多良車站即時影像）

清明連假首日，台東富岡漁港湧現人潮。（蔡旻妤攝）

清明連假首日，台東富岡漁港湧現人潮。（蔡旻妤攝）

台東縣警察局大武分局在各景點及路段規劃警力實施管制及分流。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局大武分局在各景點及路段規劃警力實施管制及分流。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東本土疫情減緩，今天清明連假首日，一早富岡漁港就擠滿返鄉及出遊人潮，綠島、蘭嶼客輪每班旅客逾8成，業者初估今天進入綠島遊客逾3000人。另外，南迴公路一早交通順暢，南迴線上的多良火車站也湧現人潮。

今天清晨6點左右，台東富岡港候船室及碼頭擠滿了人潮，大家提著大小包行李，趕搭7點往綠島、蘭嶼的客輪，其中遊客以年輕人居多，來自外縣市的遊客表示，不擔心疫情，行程早已安排好了。此外，短時間內遊客分不清該搭哪艘船，秩序一度出現混亂。

此波新冠肺炎本土疫情自3月27日起，台東已累計17例確診，隔離逾270人，觀光業者擔心影響旅客出遊意願。不過，台東1日傳出「嘉玲好消息」無新增本土確診案，顯示疫情趨緩；清明連假首日包括綠島、蘭嶼、多良火車站、金城武樹等知名景點都出現人潮。

客輪業者李數奼開心表示，「好久沒有這種人潮了，開心啊」，並表示，今天上午進入兩離島的船班，每班搭船率逾8成，甚至有客滿情形，預估將有17班船次進入綠島，初步估計逾3千名遊客，「4月開始進入觀光旺季，首波連假就帶來好彩頭」。

台東縣警察局大武分局交通組長詹勳昌表示，連假首日南迴公路車流比以往例假日多，但仍維持順暢。他說，台9線草埔森永隧道及高架橋、多良火車站、金崙大橋、台9線395公里（車道縮減處）、太麻里金針山、櫻木花道風景區等，人、車聚集易壅塞地點及路段均有規畫警力實施管制和分流措施。