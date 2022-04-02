Selina（任家萱）昨為主演鬼片《頭七》和片中女兒吳以涵擔任美麗華影城一日店長，於上映首日親自為影迷劃位，談到《頭七》接續昨票房破億的《咒》之後上映，是否會有壓力？Selina坦言：「其實有耶！我不知道恐怖片的票房可以有這麼好的成績，希望接續他們的好運和氣勢！」

Selina自曝雖然是自己演得，但在看片時還是被嚇到「數不清」次數，笑喊「每被嚇一次就會打導演一下」，但她堅持要看第2次，「想要更客觀的看自己的表演，也想更宏觀看整部片的故事。」吳以涵同樣是首次看鬼片，她透露：「全程摀著耳朵看！當然有一半的原因是坐在我隔壁的春花媽媽（Selina）叫太大聲，被她嚇的！」

提到片場靈異事件，Selina回憶起野外樹林戲，道長都會先到場做法淨化現場，然後經常聽到「吹狗螺」的聲音，原來劇組有用食物安撫每隻狗狗，「但有一隻始終找不到，現場還是有一直聲音。」導演沈丹桂也向她透露後製時，打開門的畫面都是工作人員用魚線打開，需要把魚線修掉，「但有一個鏡頭沒有魚線可以修。」讓她直喊：「我不想知道！」

Selina昨凌晨特地出席「《頭七》零點零分回魂場」與粉絲同歡，意外見到有上百空位，但上面都貼著「春華，我們保護你」，原來是海外粉絲即使不能到場也堅持買票力挺，「很感謝大家隔空支持。」她也大讚到場的粉絲太勇敢，「很多人從來不敢看鬼片，第一次要進戲院看鬼片支持。」