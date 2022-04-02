小安（化名）2歲時因還不會說話就醫就被診斷為自閉症，但爸媽認為長大了就會好，直到小安大班時爸爸發現他不太與同齡孩子互動，決定求助心理諮商站諮詢，經心理師以遊戲方式引導也提升小安行為彈性。4月2日為世界自閉症關懷日，南投縣衛生局長陳南松指出，心理諮商能夠幫助自閉症患者及協助家長，歡迎民眾多加利用各鄉鎮市衛生所免費諮商服務。

小安的父親在孩子2歲時，因還沒學會如何說話，擔心發育遲緩，就醫檢查才發現小安是自閉症的孩子。但他和太太以為小安的自閉情形僅限於1、2歲的時期，如今孩子已經讀大班了，爸爸看見其他同學都在遊樂場裡活蹦亂跳，只有小安一個人坐在教室裡等他接送，再次喚醒他對孩子與眾不同的擔憂，讓他決定向心理諮商站諮詢。

針對小安這樣的自閉症孩子，心理諮商站的心理師選擇以遊戲的方式和他建立起關係，等到小安足夠信任自己了，心理師會在遊戲的過程中引導孩子分享心情，並且邀請小安共同討論問題，這大大地提升了小安行為與思考的彈性。

陳南松表示，自閉症患者無法很好的處理情緒問題，因此會伴隨著行為、社交等問題，心理諮商能夠幫助自閉症患者本身改善情緒問題，並引導患者以較適當的方式表現行為，除了針對患者本身亦能夠協助家長調整對待孩子的方式和教育態度，並緩解自身的心理壓力，增進家庭支持功能。

陳南松也說，世界自閉症關懷日設立的目的是讓社會大眾更認識自閉症，從認識、理解到接納。南投縣政府衛生局為紓解民眾生活中的各種壓力，於各鄉鎮市衛生所設置免費心理諮商服務站，提供民眾就近性及在地性服務，由專業心理師進行諮商及輔導服務，讓民眾有心理支持、諮商、諮詢管道，陪伴民眾度過心理關卡，民眾如有服務需求請洽辦本局及各鄉鎮市衛生所提出心理諮商申請，此項服務採預約方式及免收費服務，歡迎民眾多加利用資源。