為因應集團長期營運發展，加速轉型並聚焦核心事業，佳世達（2352）（1）日代子公司明基電通股份有限公司（BenQ Corporation）公告董事會決議擬出售其子公司明基電通有限公司（BenQ (Hong Kong) Limited）100%股權，交易總金額暫定為人民幣27.53億元之等值美金，預估處分利益約為人民幣12億元，本交易仍有資產、負債、稅務及專業顧問諮詢費用等尚待結算及匯率波動因素，將於本交易實際完成時，另行補充公告。

明基電通（香港）主要營業內容為物業管理相關事務，交易相對人為Urban Renewal（BVI)）Promising Limited，該公司及所屬集團是中國領先的新經濟基礎設施投資者及開發運營服務商。

佳世達表示，由於還有一些程序與流程要完成，12億人民幣處分利益希望今年可以完成！12億人民幣折合新台幣約54億元，可望貢獻EPS為2.7元。