網紅Bella錢昱慈（貝拉）擁有高挑身材及34F傲人上圍，被網友封為「Swag性感女神」，instagram有近27萬人追蹤的超高人氣，常在社群網站上分享日常的她，近日曬出現身夜市的照片，只見她的傲人上圍幾乎要將背心撐破，引起網友熱議。

錢昱慈日前曬出現身一中商圈的照片，她表示因為心情不好，所以揪朋友外出吃美食，更反問網友：「我很疑惑冰心牛奶燒裡面為啥超燙」，不過網友目光全都聚焦在火辣裝扮和不科學的魔鬼身材上，只見她身穿肉色細肩帶背心，外頭罩了一件白色毛衣，下半身則是搭了黑色真理褲，腳穿襪子搭配拖鞋就出門，呈現輕鬆隨意的風格。

錢昱慈傲人上圍幾乎要將背心撐破。（bella84429 IG）

至於她的傲人上圍，再度引發網友討論，只見一對傲人北半球幾乎要將背心撐破，加上似乎穿的尺寸太過合身，直接擠出一條深邃事業線，讓所有人看了血脈賁張，接著另一張照片曬出新開箱的衣服，只見一樣包不住F級上圍，還刻意用字體特效擋住邪惡視角的位置，讓人充滿無限想像空間。

錢昱慈刻意用字體擋住邪惡視角位置，讓人充滿想像空間。（bella84429 IG）

錢昱慈因為上節目疑似走光，就此聲名大噪，工作邀約更是不斷，不過卻在instagram痛批經紀公司：「我人生真的很多無奈，爛到爆的經紀公司、經紀人，爛平台，我努力賺我該賺的，不害任何人，你們卻都躺著收錢，你們不下地獄，難道輪的到我嗎？」最後更怒斥：「骯髒的世界」，透露出極度無奈的心情。

，