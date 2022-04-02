兒盟在今年兒童節前夕公布調查指出，2020年學童主觀生活滿意度僅有72.7分，為兒盟近年調查新低，也比最近一次的HBSC（學齡兒童健康行為調查）的78分低了許多，其中我國不到60分的比率達22％，相較HBSC的12％高出不少，兒盟指出，當家人的支持越高，孩子的生活滿意度越高，建議家人應增加傾聽陪伴孩子的時間。

調查發現，就兒少健康部分，台灣僅有49.5％的兒少天天吃早餐，相較如英國的63％低了不少，也發現有48.8％的兒童表示每天至少喝一次含糖飲料，但世界平均僅有16％。

針對運動、睡眠及孤離感，調查指出，台灣僅有22.7％的兒少平均一周不到一天有60分鐘以上，睡眠時平均只有7.8小時，而且年紀越大睡眠時間越短，有16.8％的兒少表示「我覺得孤單」，也有29％的兒少認同「世界少了我也沒有關係」。

課業壓力及校園生活部分，調查發現台灣兒少中非常喜歡上學僅有14.3％，較英國兒少的23％或世界平均的28％均低了不少，而且台灣兒少有46％認為課業壓力大，與世界平均的36％高出不少，台灣兒少中認同同儕支持度高的兒少僅有41.1％相較國際均的60％差。

至於家庭關係，調查顯示，台灣分別有56.6％及43.6％的兒少認為把煩惱告訴媽媽或爸爸很容易，相較於世界平均的85％及73％低了不少，台灣兒少家庭支持度高僅有44.1％，但國際平均值為72％。

該調查為針對台灣五至九年級的在學兒少，以分層叢集隨機取梾方式，施測時間為2020年11月12日至12月8日，共回收1378份有效學生樣本，在95％信心水準下，誤差不超過正負2.64％。