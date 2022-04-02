哈利波特霍格華茲4大學院風設計近千款商品，只在巨城獨家販售。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心每2至3周即會規畫不同主題Pop-Up Store快閃特賣會，為迎接4天兒童清明連假，巨城一口氣網羅全台最強快閃店，包括「角落小夥伴─歡樂城」及「FANFANS哈利波特期間限定店」，搭配「彈珠堂」、「玩玩具」1次滿足大小朋友。

另；美食街及7樓主題餐廳首度獨家進駐的網美系甜點名店有「bonnie sugar手作蛋糕」、「貓咪起司蛋糕」、「cocomama椰奶酪」、「NOIR coffee＆bistro生乳捲」、「鴻鼎果子手工餅乾」、「福灣巧克力」、「忠誠烘焙」、「天子舒芙蕾」，還有精彩的百人123 木頭人挑戰賽、街頭藝人互動秀活動，歡迎民眾來巨城歡度連假。

巨城指出，全台兩大巡迴快閃此次齊聚在巨城，「角落小夥伴─歡樂城」即日起於8樓登場，5位角落小夥伴大型公仔可愛又好拍，入園搭乘夥伴小火車、挑戰迷你高爾夫、乒乓球丟丟樂、套圈圈等主題遊戲，另有上千款生活實用小物在巨城獨家發售。

即起還有魔法迷最期待的「FANFANS哈利波特限定店」在5樓盛大展開，適逢哈利波特問世20周年，現場有魔法飛天車與粉絲重溫經典，霍格華茲4大學院風設計的服飾配件、口罩、文具等近千款商品獨家販售。另，搭配系列電影《怪獸與鄧不利多的秘密》即將上映，可愛的怪獸角色商品搶先預購。

最受歡迎的巨城親子活動同時號召全家人享童趣，2日下午2點30分有街頭藝人「瑪莉歐」和「香蕉先生」帶來神乎其技的魔術雜耍、爆笑腹語術、歡樂氣球等精彩互動秀。

接著有百人「123木頭人挑戰賽」來看100位小玩家挑戰定力與反應，完美過關爭取巨城購物抵用券。

4日、5日「2022 Drum Off Taiwan全國爵士鼓大賽暨聯合成果發表」，連續兩天來自全台各路爵士鼓好手帶來高超的打擊表演與熱血Battle賽，冠軍將代表台灣參加世界大賽。

此外，歡慶兒童清明連假，即日起至4月20日於巨城當日消費累計滿額可參加大型戳戳樂，有機會獲得「iloom ACO造型沙發」等好禮。

2日至5日單筆消費滿額還可加碼獲得限量「懷舊棉花糖」或「復古畫糖」。最新優惠及活動資訊歡迎瀏覽Big City遠東巨城購物中心FB粉絲專頁和下載APP。