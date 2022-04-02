今天是清明連假首日，一早國道南下多處路段就出現塞車，局部地區更出現車速20公里以下的紫爆，高公局也提醒6路段易壅塞，恐塞到下午。

國1湖口服務區-竹北南向路段時速僅19公里。（圖／翻攝自高速公路1968）

根據高速公路1968顯示，截至上午10時59分，國道多處路段車速不到40公里，整片紅通通，其中國1湖口服務區-竹北南向路段更是紫爆，時速僅19公里。

高公局研判今天易壅塞路段，包括：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城，並建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發、國5南向用路人儘量於17時後出發。

高公局表示，預估今日交通量為120百萬車公里，為實施國道疏導措施，凌晨0時至5時免收費，6時至12時則實施高乘載管制，包括國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國3木柵至香山等路段的各交流道南向入口匝道、國5南港系統交流道南向入口；另中午12時前，封閉部分交流道，包括國5石碇、坪林南向入口；國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。