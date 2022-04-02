阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）1日重返小巨蛋，一連舉辦12場「ASMR世界巡迴演唱會」，7年前因烏托邦巡演太嗨，演出〈三天三夜〉時全場唱跳震動遭小巨蛋周遭居民抗議，此後她再申請場地多次未果，昨晚最後一首壓軸〈三天三夜〉，堪稱全台灣都在看會否歷史重演，但這回一樓觀眾席全面以木板墊高1、20分分且鋪上地毯，減震果然有生效，整場演出未超過場館振動管理值，演出完美落幕。

她昨在台上聊起關於小巨蛋跳舞這件事，自認處在尷尬的位子：「說實在，演唱會不要跳這件事情，好像去KTV唱歌沒有提供麥克風。」坦白一開始討論演唱會就對這件事感到困擾，笑稱經紀人陳鎮川緊張程度猶如掐住她的脖子不斷說「不要跳」，張惠妹呼籲歌迷腳不離地、身體動，建議大家在演唱會很嗨的時候，就告訴自己「我是稻草人」，這個方法是她在台東想到的，像風在吹腳不要動。尤其唱到最後一段嗨歌趴時，阿妹笑說自己不斷被提醒不能跳，開玩笑稱大家如果跳了，她可能會被抓走。

但身為演唱會之后的她，嗨起來真的擋不住，唱到〈黑吃黑〉時她跟樂手一起站到高台，高喊「你們想幹嘛就幹嘛」，接著演唱〈Yes or No〉、〈渴了〉一連串嗨歌，阿妹總算又開口要歌迷維持「稻草人」的方式嗨。有驚無險來到最後1首〈三天三夜〉，阿妹不停喊話要大家用雙手高舉取代跳動， 而場內舉著「不要跳動」牌子的工作人員也改成走動式提醒，幾乎全數歌迷都很聽話，以墊腳尖方式「腳不離地」左右搖擺，加上雙手打著拍子，全場依舊嗨到爆，大家如此配合，就是為了讓他們最愛的偶像不要再一別小巨蛋7年。

臺北捷運公司今（2日）表示，小巨蛋第1場張惠妹演唱會未超過場館振動管理值63db，感謝主辦單位及觀眾配合遵守場館規定，並持續宣導觀眾當腳不要動、身體搖擺的「稻草人」，在欣賞精采表演同時，亦兼顧周遭住戶生活品質。為因應近期疫情緊張，臺北小巨蛋防疫上緊發條，採最高規格6大防疫措施，包括掃描台北通數位通行證或身分證，結合演唱會門票QR Code實聯(名)制、量體溫、驗票、通過紫外線抑菌燈及手部酒精消毒，並呼籲觀眾務必全程戴口罩；第一線服務人員值勤已全面佩戴口罩，除活動前後均進行觀眾席及公共區域全面大規模消毒外，另針對民眾易觸碰位置提升消毒頻率，並於廁所入口處增設酒精供民眾消毒使用。

此外，為兼顧演唱會及附近居民生活品質，臺北市政府、臺北小巨蛋及主辦單位共同努力調整減振措施，就場館硬體方面，音響以懸吊方式吊掛，地面式音響增加減震措施，調整適當低頻音量，降低音量及重低音喇叭，主辦單位亦於B1地面鋪設木地板吸震，並製作宣導影片、手舉牌及贈送觀眾禁止跳動口罩，演出期間，主辦單位及藝人也持續呼籲禁止跳動，邀請觀眾一同維護周遭居民安寧。

臺北市政府於106年委託國家地震工程研究中心評估，因場館下方為黏土層，振動會以水平振動方式傳遞，評估結果無法以結構改善方式解決振動問題，建議應比照國外場館(如日本、瑞典、阿根廷等)採事前適當管制活動內容之管理手段，最具效益。故現行於申請階段由文化局從嚴審查檔期活動，本公司則加強場館管理作為，另持續與在地里長溝通，並建立現場即時溝通管道，共同維護周邊社區安寧。北捷也呼籲，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾，不得參加活動。