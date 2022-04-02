清明連假掃墓或出遊，一不小心就被蚊子或是小黑蚊咬成紅豆冰。戶外防蟲最有效當然是穿著長袖、長褲，但露在衣物保護外的皮膚，就得靠防蚊液幫忙。標榜天然的比較好嗎？專家指出，DEET （敵避）仍是目前醫學界公認最有效的防蚊液，但是使用上有些禁忌需要注意。

小兒科醫師徐嘉賢指出，市面上販售的防蚊產品相當多元，從基本的防蚊液、防蚊貼片、防蚊凝膠，到防蚊手環甚至防蚊 App都有，但成分可以分為四大類，包括DEET 敵避、Picaridin 避卡吶叮、IR3535 或是其他天然精油成分。

DEET雖是目前醫學界公認的最有效的防蚊液，但DEET可能造成中樞神經症狀、心血管症狀及對皮膚、眼睛造成刺激等，甚至誤食有可能致死。徐醫師強調，2個月以下幼童不宜使用，建議家長選用含有DEET的產品時注意標示的濃度，一般來說DEET濃度的安全使用範圍如下：

．成人：小於 50％

．兒童：10-30%

．2 個月以下嬰童禁用DEET產品。

資料顯示，DEET除了可驅蚊外，包括小黑蚊、跳蚤、蜱等都有防治效果。微笑藥師廖偉呈指出，近來研究發現，大部分使用DEET的危險均來自於誤食或使用不當，只要正確安全地使用，DEET仍是防蚊的第一首選。

除此之外，徐嘉賢醫師指出，Picaridin (Saltidin) 避卡吶叮成分，在醫學上也是證實有效的驅蚊蟲劑，特點是十分安全，皮膚刺激性低，不會破壞衣服及塑膠，禁忌少。同時 Picaridin 濃度19% 的效果，就等同於 DEET 的驅蚊效果；產品標示的濃度愈高，代表能防蚊的時效愈長。

至於標榜天然的精油成分，大致有尤加利、天竺葵、白千層、丁香、香茅、茶樹等，雖然使用安全性較DEET高，但防蚊效果與持久度，實際上都不盡理想。

微笑藥師廖偉呈指出，選擇防蚊液時也要多注意標示的成分濃度，這代表防蚊時效可以維持多久，如有必要需要補擦：

此外也要注意，有些標註噴灑環境周邊或是衣物上的防蚊產品，不可直接噴在皮膚上，否則容易引發過敏，選擇及使用前務必看清標示。