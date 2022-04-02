37歲香港女星袁嘉敏2009年曾獲香港小姐「最上鏡小姐」，後來她在三級片《鴨王》一脫成名，最近她在IG怒轟香港富商鍾姓父子是人渣（Jerks），痛批被糟蹋，「與鍾家的一年，真是一場噩夢」，引起熱議。港媒起底袁嘉敏當年拍《鴨王》承受不少壓力，上映前就傳出未打碼片段在網上瘋傳，令她精神崩潰，「晚上失眠，白天精神緊張吃不下飯，在街上走都害怕到手發抖」，最後看了3個月的心理醫生才好轉。

袁嘉敏早年參加港姐比賽出道，2014年接拍《3D豪情》，有報導指出她事前大方表示可以拍裸露戲，沒想到開拍後突然變成「惜肉如金」，引來監製陳慶嘉及杜汶澤不滿，隔年她拍攝王晶監製的《鴨王》一炮而紅，但後來跑宣傳時，袁嘉敏又傳出和同片男主角何浩文、女星何佩瑜不合，更私下抱怨與何浩文拍親密戲時被公報私仇，身上出現被咬傷的痕跡。

袁嘉敏發文怒槓富商鍾姓父子。（圖／翻攝自candy_kamanyuen IG）

據《香港01》報導，當時袁嘉敏透露光是闖進王晶的選角就非常困難，對方不僅想找胸部大的演員，還要求看比例、膚色等，希望找一個外貌自然的女生當女主角，而袁嘉敏試鏡時脫到只剩內衣，最後以天然、皮膚像白人、不太像亞洲人3項特點勝出。

袁嘉敏當時更表示，演三級片不如外界所想的簡單，對她而言不只是挑戰演技，也挑戰內心素質，花了不少時間研究角色的內心戲，無奈宣傳時大家都聚焦在肉體的裸露程度，她更分享拍戲時要應付所有突發狀況，其中原本說好的床戲只有2場，但拍著拍著有天到了現場才發現加戲，最後變成6場床戲，「而且當時我身邊沒助理，只能在半推半就下硬著頭皮上陣，當時也有哭，但沒辦法拒絕」。